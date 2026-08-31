Getty Images Sport
Traducido por
Cristian Chivu pide paciencia con los nuevos John Stones y Curtis Jones mientras el Inter supera por la mínima al Cagliari
Stones y Jones se integraron poco a poco
El Inter sumó dos victorias en sus dos primeros partidos del inicio de la nueva temporada de la Serie A, pero el triunfo por 1-0 sobre el Cagliari estuvo muy lejos de la plácida tarde que Chivu había imaginado. En las primeras semanas de la temporada, el foco ha recaído inevitablemente sobre los fichajes estrella del verano del club. Stones y Jones, llegados desde el Manchester City y el Liverpool, respectivamente, representan un cambio significativo en la estrategia de fichajes. Sin embargo, ninguno de los dos fue titular en el partido de Cerdeña, ya que Chivu optó por utilizarlos como suplentes en la segunda parte para ayudar a gestionar su estado físico.
Chivu explicó el motivo de su integración escalonada en el primer equipo, destacando los diferentes estilos de juego a los que se están adaptando actualmente. "Los nuevos jugadores acaban de llegar. Jugar en ciertos campos y con un determinado nivel de presión es su pan de cada día", dijo Chivu. "Sin embargo, Stones necesita recuperar la forma física y Jones necesita adaptarse a nuestro juego. Su actitud no admite críticas; son dos jugadores ejemplares y estamos contentos de tenerlos".
- Getty Images
Ajustes tácticos y profundidad de plantilla
El partido también obligó a Chivu a varias improvisaciones tácticas, especialmente en la línea defensiva. Con las lesiones y las dudas sobre el estado físico condicionando su elección, el técnico tuvo que desplazar a Benjamin Pavard a un rol de carrilero mientras situaba a Yann Bisseck en el centro de la defensa. Fue una decisión nacida de la necesidad más que del diseño, y Chivu admitió que habría preferido más personalidad y control en los últimos compases.
Chivu reflexionó sobre los cambios durante el mercado de fichajes, después de que el club perdiera a cinco jugadores clave y trabajara con diligencia para reemplazarlos con perfiles específicos. "Como [Andy] Diouf estaba mostrando signos de mejoría, finalmente elegimos un perfil más defensivo en la banda derecha. En el centro del campo, llevamos tiempo pensando en Curtis por su personalidad, intensidad, calidad y calma. Tenemos un centro del campo con grandes jugadores; me toca a mí elegir a los mejores y hacer feliz a todo el mundo", explicó Chivu.
Chivu advierte del exceso de confianza al final en Cerdeña
Hakan Calhanoglu mantuvo su fulgurante inicio de campaña al firmar un brillante remate de primeras desde la frontal del área a los nueve minutos. Aunque el Inter dominó durante largos tramos del partido, no logró traducir su superioridad en un marcador más cómodo, lo que dio paso a unos últimos minutos frenéticos en los que el conjunto local amenazó con arañar el empate. El entrenador no tardó en señalar que su equipo coqueteó con el desastre al no mostrarse certero de cara a portería.
Chivu no se mordió la lengua en su valoración del tenso desenlace. "Estos son los típicos partidos en los que, si no los sentencias, puedes meterte en problemas. Estuvimos un poco desajustados en los últimos minutos, nos confundimos y perdimos las distancias, pero aguantamos", admitió Chivu.
"Si hay un arrepentimiento, es no haber cerrado el partido con las muchas ocasiones que tuvimos, y luego pudimos pelear hasta el final. Dado el momento en el que estamos ahora, nos vamos de Cagliari con una victoria, con algunos minutos más para los jugadores que llegaron del Mundial".
- Getty Images Sport
El desafío de la Liga de Campeones en el horizonte
Con seis puntos ya en el bolsillo, el Inter puede permitirse mirar hacia sus compromisos europeos con cierto grado de confianza. El sorteo le ha deparado un enfrentamiento de alto voltaje contra el Real Madrid de Jose Mourinho en el Santiago Bernabéu. El técnico del Inter afronta con ilusión la oportunidad de poner a prueba a su renovado equipo contra el mejor rival posible de la competición.
«Jugaremos en Madrid. Queremos ser competitivos y sabemos más o menos cuántos puntos necesitamos para evitar tener que disputar los playoffs», concluyó Chivu.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias