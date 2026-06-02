AFP
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Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal, rompe su silencio sobre el error en el penalti de la final de la Liga de Campeones
Mosquera reflexiona sobre el momento decisivo de la final
Mosquera vivió un final difícil en la derrota del Arsenal ante el París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. El defensa derribó a Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, lo que provocó un penalti.
Ousmane Dembélé transformó la pena máxima y neutralizó el tanto inicial de Kai Havertz. El encuentro terminó 1-1 tras 120 minutos y se decidió en los penaltis: los Gunners cayeron 4-3 tras fallar Eberechi Eze y Gabriel Magalhães.
El defensa promete volver más fuerte
Tras el partido, Mosquera publicó en Instagram: «Vaya, qué rápido cambia todo. Cuando parecía que el sueño de niño se cumplía, una acción lo alteró en un segundo.
He soñado toda la vida con esto, pero no salió como esperaba. Dios me recuerda que la fe no depende del resultado, sino de seguir confiando tras un revés. Y este revés, aunque duela, solo me hará más fuerte.
Aun así, mi primera temporada aquí ha sido inolvidable: ¡Campeones de Inglaterra! Ver tanta gente feliz fue increíble. Disfrutad, os lo merecéis, y pronto viviraremos más alegrías juntos.
«Orgulloso de todos. Me siento afortunado de formar parte de este grupo y de este gran club. ¡GRACIAS! ¡ASÍ ES EL ARSENAL!».
La plantilla del Arsenal y Keown respaldan al joven defensa
Mosquera recibió pronto el apoyo de sus compañeros del Arsenal. Gabriel le animó: «¡A por ello, hermano! Vamos juntos». Mikel Merino añadió: «Estamos contigo, hermano. Eres el mejor».
También mostraron su respaldo en redes Kepa Arrizabalaga y el exdefensa del Arsenal Oleksandr Zinchenko, y Piero Hincapié publicó un mensaje de ánimo.
El exdefensa del Arsenal Martin Keown también lo defendió en TNT Sport: «Jugó muy bien; su único error fue el penalti. Kvaratskhelia es el mejor del planeta, y a Mosquera, central, le pidieron actuar de lateral».
- Getty Images Sport
Mosquera quiere aprender de este duro revés
Tras describir la derrota como algo que «le hará más fuerte», Mosquera buscará aprovechar el éxito de su agitada primera temporada en el Arsenal y seguir creciendo en el norte de Londres.