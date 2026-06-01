El nuevo formato del Mundial es «un arma de doble filo» y la camiseta de la selección argentina influye en el rendimiento de los jugadores.

Argentina puede vencer a la “Brasil de Ancelotti” y no menosprecio el logro de Scaloni.

Comparar a Messi con Maradona no aporta... y hoy es el mejor delantero latino.

Enzo es un fichaje perfecto para el Real Madrid... y este es mi consejo para Álvarez.

A pocos días del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Argentina, vigente campeona, busca repetir la hazaña y escribir un nuevo capítulo histórico.

En medio de esta expectación, uno de los mejores delanteros de la historia del tango, Hernán Crespo, abre su corazón en una entrevista exclusiva con Koora y habla de las posibilidades de la selección de su país, el futuro de Lionel Messi, la rivalidad entre las estrellas y los secretos de la mentalidad que llevó a Argentina a la cima.

Crispó, quien ya grabó su nombre en la historia del fútbol argentino, habla no solo como analista o entrenador con logros continentales, sino como una de las mayores leyendas del ataque de la “Albiceleste”. Un delantero que marcó 35 goles en 64 partidos con Argentina entre 1995 y 2007, incluidos 4 en 8 encuentros mundialistas, y que vivió las noches más gloriosas con clubes como el Milan, el Inter, el Chelsea y River Plate, antes de triunfar como entrenador con títulos en Sudamérica y Asia.

En la primera parte de su entrevista con Koora, Crespo habla con franqueza sobre la capacidad de Argentina para revalidar el título mundialista incluso sin Messi, revela las dos condiciones clave para romper la maldición histórica y reconoce el mérito de Lionel Scaloni en Catar.

Además, elige al mejor delantero latino del momento, analiza el futuro de Julián Álvarez y Enzo Fernández y opina sobre la eterna comparación entre Messi y Maradona.

Una entrevista con mensajes y pronósticos antes de un Mundial que se anuncia excepcional, sobre todo con Argentina en un grupo complicado junto a Argelia, Jordania y Austria. ¿Podrán los compañeros de Messi defender el trono? ¿Qué ve Crespo en esta generación para creer que puede hacer historia de nuevo?Acontinuación , la primera parte de la entrevista: