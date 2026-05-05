¿Crisis en el Real Madrid? Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger, implicados en enfrentamientos en el vestuario antes del Clásico

En abril surgieron los primeros problemas: el veterano defensa Rüdiger protagonizó una acalorada discusión con un compañero en las instalaciones de entrenamiento del club.

Según The Athletic, el central alemán inició el enfrentamiento, lo que desestabilizó aún más a una plantilla ya conmocionada por su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich.

Aunque el defensa se disculpó e invitó a la plantilla y a sus familias a una comida de equipo, el incidente dejó un ambiente tenso para las últimas semanas de la temporada.

Aun así, el club no le impuso sanción formal, aunque el tema sigue comentándose mientras se preparan para un delicado viaje a Cataluña.



