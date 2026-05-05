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¿Crisis en el AC Milan? Massimiliano Allegri reúne de urgencia al plantel ante el riesgo de quedarse sin Champions
Allegri exige responsabilidad en Milanello
Según Tuttomercatoweb, Allegri habló con sus jugadores el martes en un momento de gran tensión en la ciudad deportiva. El Milan atraviesa una mala racha que culminó con la derrota 2-0 en casa del Sassuolo. Ese bajón deja al equipo tercero en la Serie A con 67 puntos, acechado por Juventus y Roma. El técnico, de 58 años, pidió a sus jugadores que reflexionaran sobre su camino y subrayó que el plantel debe asumir ya la responsabilidad colectiva para evitar un colapso total.
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Respeto por la camiseta y por los fieles seguidores
El entrenador destacó el gran esfuerzo de la plantilla. Allegri recordó al vestuario que llevan diez meses trabajando con seriedad e intensidad y que todos deben completar el camino y alcanzar los objetivos. Su discurso, más allá de la táctica, subrayó la responsabilidad de representar al club. Les exigió dar la vuelta a la situación por ellos mismos, por la camiseta y por la afición. Los hinchas desplazados a Reggio Emilia animaron sin pausa desde el primer pitido, mostrando su descontento solo al final del partido.
Un delicado equilibrio entre tensión y calma
Aunque la reunión fue intensa y sincera, el exentrenador de la Juventus también trabaja en el ánimo de una plantilla que pierde confianza. El Milan tiene tres puntos de ventaja sobre la cuarta, la Juventus, así que cualquier tropiezo podría ser desastroso. El técnico sabe que debe sacar el máximo esfuerzo de su plantel si el club quiere mantener la calma en esta frenética lucha por los cuatro primeros puestos.
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El futuro del proyecto en el punto de mira
Los tres partidos ligueros que quedan, contra Atalanta, Génova y Cagliari, serán decisivos para el futuro de Allegri. El club necesita sumar puntos para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones. De no lograrlo, los cambios radicales en el proyecto deportivo podrían marcar la próxima ventana de fichajes de verano en San Siro.