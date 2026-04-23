¡Crisis de lesiones para el Barcelona y la selección española! Lamine Yamal se enfrenta al peor escenario de cara al Mundial

Yamal estará de baja al menos cinco o seis semanas, quizá más si la recuperación se retrasa. Esto lo margina del resto de la temporada nacional y pone en riesgo su presencia en el Mundial. El jueves se someterá a nuevas pruebas.

A siete semanas del inicio del torneo en EE. UU., Canadá y México, España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio, cuatro días después del partido inaugural entre México y Sudáfrica.