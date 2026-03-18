La Cremonese toma medidas urgentes: se encuentra a tres puntos del penúltimo puesto, ocupado por el Lecce, a nueve jornadas del final del campeonato. La aventura de Davide Nicola ha llegado a su fin y, en las últimas horas, ha cobrado fuerza el nombre de Marco Giampaolo para sustituirlo e intentar salvar a los grigiorossi, que atraviesan una crisis y solo han sumado dos puntos en la segunda vuelta.
Traducido por
Cremonese, oficial: Nicola ha sido destituido. Se ha llegado a un acuerdo con Giampaolo para ocupar el banquillo; novedades sobre la duración del contrato
LA VIGENCIA DEL ACUERDO
«Se están ultimando los últimos detalles antes de la firma de Giampaolo como nuevo entrenador: hay un acuerdo verbal para un contrato de un año y medio», informa Sky Sport. No se trata, por tanto, de un acuerdo de unas pocas semanas, sino de una colaboración hasta finales de 2027, incluso en caso de descenso. A estas alturas, solo queda esperar el anuncio oficial.
LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE GIAMPAOLO
Giampaolo logró mantener al Lecce en la Serie A en la temporada 2024/25, y lo hizo de forma espectacular al conseguir una victoria crucial en la última jornada a domicilio ante la Lazio (1-0, con un gol de Coulibaly), que supuso el descenso del Venezia de Di Francesco. El mismo Di Francesco que hoy entrena precisamente al Lecce y con quien se disputará la permanencia en la Serie A.
EL COMUNICADO OFICIAL
El U.S. Cremonese comunica que ha destituido al señor Davide Nicola de su cargo de entrenador del primer equipo.
El club grigiorosso desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados en el trabajo diario realizado desde su llegada a Cremona.