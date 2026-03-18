El U.S. Cremonese comunica que ha destituido al señor Davide Nicola de su cargo de entrenador del primer equipo.

El club grigiorosso desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados en el trabajo diario realizado desde su llegada a Cremona.

El U.S. Cremonese comunica que ha confiado a Marco Giampaolo el cargo de entrenador del primer equipo.

Con 345 partidos en la Serie A a lo largo de veinte años de carrera, el técnico de Abruzzo es uno de los más experimentados de la máxima categoría gracias a su trayectoria al frente de Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino y Lecce. Para él se trata de un regreso al equipo gris y rojo tras su paso por la Serie C en la temporada 2014-15.

La propiedad y el club le dan la bienvenida al nuevo entrenador y le desean mucho éxito en su trabajo.