Cremonese, Nicola: «¿La permanencia? Yo creo que sí, pero estamos en una situación delicada»

ANÁLISIS DEL PARTIDO – «Son comprensibles los silbidos del estadio, hay que seguir apoyando al equipo. Pero no me atrevo a decirle nada a nuestra afición, que siempre nos ha criticado; es lógico que expresen su enfado, quizá incluso nos venga bien. El equipo lo ha dado todo hoy, pero en este momento somos frágiles, encajamos goles demasiado fáciles. Hemos intentado crear ocasiones. Prefiero fijarme en las cualidades de nuestros jugadores y no culpo a nadie. La permanencia está a tres puntos, aunque no es fácil si somos tan frágiles. Hay que dar un giro a la situación ya desde el próximo partido. Yo creo en ello, ese es nuestro objetivo».

FUTURO – «Nos cuestionamos a nosotros mismos. Si durante un periodo no breve no llegan los resultados, hay que probar situaciones diferentes. El análisis debe ser un poco más profundo: más que marcar pocos goles, somos un poco frágiles a la hora de encajarlos. Hoy, en la primera ocasión, lo hemos encajado: es un hecho, nos toca a nosotros resolver la situación. No se resuelve sumando tristeza o depresión, sino con el entusiasmo de quien sabe que la permanencia está a tres puntos. Todo está aún por conquistar».