Cremonese, Giampaolo se presenta: «No puedo comprar el tiempo, pero nada es imposible. Intentaré seguir los pasos de Gigi Simoni»

«Entiendo que, para quienes viven este ambiente, toda la atención se centre en la Cremonese, pero yo he estado en casa durante treinta jornadas y he visto todo el campeonato. Los problemas de la Cremo los tienen todos los demás equipos, y está claro que nosotros debemos tener desde el principio un poco de suerte de nuestro lado porque el tiempo apremia. Pero mientras el calendario te dé una oportunidad, hay que aprovecharla, y en el fútbol puede pasar de todo: hay que tener una actitud positiva y el valor necesario para hacer las cosas, porque pueden cambiar. Entiendo que la tendencia reciente haya hecho perder la confianza, pero hay que encontrar la clave dentro de uno mismo sabiendo que el fútbol depara sorpresas. En la Serie A no hay partidos fáciles y todos están preparados tácticamente, pero incluso los partidos que parecen imposibles se pueden ganar. Los problemas de la Cremo los tienen también otros, debemos ponerles las cosas difíciles a quienes están ahí hasta el final y centrarnos en nosotros mismos para recuperar la autoestima y la confianza. Nada está perdido, hay que luchar y combatir».