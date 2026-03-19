El Cremonese ha presentado esta tarde a su nuevo entrenador, Marco Giampaolo. Estas han sido las palabras del técnico, que sustituye en el banquillo de los grigiorossi a Davide Nicola.
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Cremonese, Giampaolo se presenta: «No puedo comprar el tiempo, pero nada es imposible. Intentaré seguir los pasos de Gigi Simoni»
SU LLEGADA AL BANQUILLO
«En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Arvedi por esta oportunidad, la misma que me brindó hace doce años y que marcó mi renacimiento. Vuelvo a un entorno que conozco, a un centro deportivo mejorado en el que las condiciones de trabajo eran extraordinarias en su momento y siguen siéndolo ahora. Llego aquí con gran entusiasmo, ganas y pasión, elementos que representan el motor de mi trabajo y el combustible de esta profesión. Lo único que no puedo comprar es el tiempo, pero haremos todo lo posible y lo imposible para alcanzar nuestro objetivo: es una inmersión total, estamos aquí para trabajar y lo haremos con gran pasión».
LA COMPARACIÓN CON GIGI SIMONI
«Cuando hablo con los futbolistas, siempre menciono la importancia de la identidad, de la identificación con un club y de la motivación que puede aportar la historia de una entidad. La Cremonese cuenta con casi 125 años de historia, por lo que vestir esta camiseta implica asumir una gran responsabilidad. Hay que representar lo mejor posible al equipo para el que se juega, mantener la bandera en alto: eso es lo que deben pensar los jugadores y por eso hay que dar siempre el 100 %, aunque eso pueda conllevar cometer errores. Gigi Simoni logró este objetivo hace muchos años y nosotros debemos hacer todo lo posible y lo imposible para alcanzarlo. Me siento muy vinculado a su figura y aún hoy sigo en contacto con su hijo».
LOS PRIMEROS DÍAS CON LA CREMONESE
«El tiempo apremia; ayer fue un entrenamiento de gestión de cargas, y luego he tenido a mi disposición la sesión de hoy y tendré la de mañana. Tendré que saber trabajar bien en dos o tres conceptos; es fundamental transmitir información a los jugadores sin perder de vista lo esencial. El resto lo deben aportar los jugadores con ese compromiso del que hablaba antes: siempre se juega once contra once, pero el resto es espíritu y motivación. Quiero un equipo que nunca baje la cabeza y que siempre dispute los partidos, de lo contrario se pierde dos veces: por el resultado y por no haber intentado jugar. Si tuviera que cambiar algo, debería hacerlo respetando las características de mis jugadores».
CÓMO AFRONTAR LOS MOMENTOS DIFÍCILES
«El aspecto físico siempre está supeditado al mental. Cuando la cabeza está pesada, también lo están las piernas, y acabamos por detrás de los rivales. Desde el punto de vista mental, el equipo se ha mostrado receptivo a mis propuestas, pero viene de una racha de partidos en los que no ha conseguido resultados, y eso le resta confianza. Les he pedido a los chicos que jueguen los partidos con valentía: no me importa si cometen errores».
LOS PROBLEMAS
«Entiendo que, para quienes viven este ambiente, toda la atención se centre en la Cremonese, pero yo he estado en casa durante treinta jornadas y he visto todo el campeonato. Los problemas de la Cremo los tienen todos los demás equipos, y está claro que nosotros debemos tener desde el principio un poco de suerte de nuestro lado porque el tiempo apremia. Pero mientras el calendario te dé una oportunidad, hay que aprovecharla, y en el fútbol puede pasar de todo: hay que tener una actitud positiva y el valor necesario para hacer las cosas, porque pueden cambiar. Entiendo que la tendencia reciente haya hecho perder la confianza, pero hay que encontrar la clave dentro de uno mismo sabiendo que el fútbol depara sorpresas. En la Serie A no hay partidos fáciles y todos están preparados tácticamente, pero incluso los partidos que parecen imposibles se pueden ganar. Los problemas de la Cremo los tienen también otros, debemos ponerles las cosas difíciles a quienes están ahí hasta el final y centrarnos en nosotros mismos para recuperar la autoestima y la confianza. Nada está perdido, hay que luchar y combatir».
LAS MODIFICACIONES
«Cuando llega un nuevo entrenador, el nivel de atención de los jugadores aumenta: eso no significa que el segundo sea mejor que el primero, pero probablemente la curiosidad por entender lo que dice el nuevo técnico pueda servir de estímulo. Sin embargo, hay que saber cómo reaccionar ante un acontecimiento negativo; se puede cambiar, pero se necesita la fortaleza del futbolista. Al principio, este equipo demostró que podía sumar puntos y hacer buenos partidos, así que el potencial está ahí. Los jugadores no deben quedarse estancados en el problema, porque si no, se lo llevarán a cuestas: hace falta valor para volver a equivocarse, pero con conciencia, porque se tiene personalidad. Y este es un consejo que también he dado individualmente a siete u ocho chicos. Está claro que cuando no se está tranquilo todo es más pesado, pero hace falta fuerza para superarlo. Si te quedas ahí, eres un perdedor».