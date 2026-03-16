AUDERO 4,5: acosado por los jugadores de la Fiorentina, está totalmente desorientado. Se arriesga mucho con Parisi.

LUPERTO 5,5: el único que intenta mantener con vida a la Cremonese. Pero sus compañeros, a estas alturas, parecen haber tirado la toalla. Cuando falta la voluntad, la experiencia no sirve de nada.

CECCHERINI 5,5: intenta plantar cara a Piccoli y, cuando se trata de marcarlo de cerca, falla en lo justo. Pero se duerme en la jugada que lleva al 2-0. Bonita incursión ofensiva que da lugar a la asistencia para Okereke. (Desde el 80' TERRACCIANO SV)

FOLINO 5: en la ida fue desastroso, esta noche más o menos lo mismo. Por ese lado, tanto Gosens como Brescianini hacen un poco lo que quieren.

FLORIANO 4,5: Parisi le hace polvo, nunca ve el balón. Muchos errores, en una jornada para olvidar. Es difícil contener a este Parisi, pero el lateral de Nicola pone de su parte. (Desde el 69' ZERBIN: otro cambio ofensivo. La Fiorentina aprovecha y cierra el partido).

THORSBY 6: la noche es desastrosa, pero intenta mandar en el centro del campo. El último en rendirse, el primero en cargar con esta desastrosa Cremonese a sus espaldas. (Desde el 45' OKEREKE 7: hasta hace unas semanas estaba fuera del proyecto, ahora mantiene viva la llama de la esperanza de Cremona. Gol fácil, pero importante).

BONDO 5: el miedo y la ansiedad marcan sus jugadas. Nunca se lanza hacia delante y el Zini ruge. Un jugador que refleja a la perfección las dificultades de la Cremonese. (Desde el 45' GRASSI 6: menos músculo, más calidad. Algo diferente para el estático centro del campo de la Cremonese).

MALEH 4,5: muchas, demasiadas faltas. En un centro del campo en busca de calidad, el exjugador de la Fiorentina no es precisamente la elección ideal. (Desde el 62' VANDEPUTTE 5,5: entra para atacar y poco después la Fiorentina marca el cuarto gol. No tiene impacto).

BARBIERI 5: uno de los pocos que aporta calidad, pero juega en el desierto. No puede hacer nada contra la experiencia de alguien como Robin Gosens.

DJURIC 6: ¿qué más se le puede pedir? Intenta llevar al equipo hacia arriba y ayuda a todas las líneas, rozando el gol en varias ocasiones. Las pocas esperanzas de salvación pasan sin duda por el gigante bosnio.

BONAZZOLI 5,5: roza un gran gol en los primeros minutos, luego desaparece. En la segunda parte es otro jugador y, con su calidad, pone en aprietos a la defensa viola. Pero no basta.

NICOLA 4,5: su equipo está hecho trizas y su banquillo cruje. ¿Tiene sentido hacer cambios ahora? Sin duda, Nicola tendrá que demostrar que puede revitalizar a estos jugadores, porque por ahora es noche cerrada. Desde todos los puntos de vista.