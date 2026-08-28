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«Cree que es mejor de lo que es»: Rafael van der Vaart carga contra el defensa del Ajax Jorthy Mokio
Una salvaje victoria europea empañada por las críticas
El Ajax logró una entretenida victoria por 5-3 sobre el Sion en la Conference League de la UEFA, pero el partido de alta anotación no impresionó a todo el mundo en los Países Bajos. Aunque el conjunto de Ámsterdam consiguió marcar más goles que su rival, sus fragilidades defensivas provocaron de inmediato duras críticas por parte de comentaristas y analistas. El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart señaló al joven defensa belga Jorthy Mokio con una valoración especialmente dura sobre su actitud y su disciplina sobre el terreno de juego.
- AFP
La dura sentencia de Van der Vaart sobre Mokio
En declaraciones en el programa de televisión Ziggo Sport, Van der Vaart expresó una preocupación real por la supuesta arrogancia del joven durante los partidos. El excentrocampista del Ajax insistió en que el fútbol profesional de élite exige mucho más pragmatismo del que el adolescente ha demostrado hasta ahora sobre el terreno de juego.
«Me temo que cree que es mucho mejor de lo que realmente es. O de lo que es en este momento, por así decirlo», declaró Van der Vaart. «Parece que solo quiere jugar al fútbol, pero esto ya no es fútbol juvenil, ¿sabes? Tienes que ser muy profesional».
Al descubierto las vulnerabilidades estructurales en el centro del campo
Más allá de las críticas individuales, Van der Vaart señaló un problema táctico más profundo que afecta al Ajax cada vez que pierde la posesión del balón. Sostuvo que la amplitud del equipo le deja peligrosamente expuesto a los contraataques, lo que genera un pánico constante dentro de su propia área.
«El Ajax tiende a jugar demasiado abierto», observó el analista. «También hoy ha quedado claro: cuando perdían el balón, se volvían inmediatamente extremadamente peligrosos. Todo el mundo entra en el área de espaldas a la portería. Eso realmente tiene que mejorar».
Abordando los fallos defensivos de cara al futuro
Mientras el Ajax celebra su avance en Europa, la seria advertencia de una leyenda del club pone de relieve importantes problemas que el entrenador Michel debe abordar de inmediato. Corregir su transición defensiva y la amplitud estructural será vital antes de enfrentarse a rivales más exigentes tanto a nivel nacional como continental. Para jugadores jóvenes como Mokio, la crítica supone una dura curva de aprendizaje para adaptarse a las implacables exigencias del fútbol sénior de élite.
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