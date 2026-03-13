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Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Costacurta: «El Inter ganará el Scudetto; la derrota ante el Bodo ha sido más dura que la del derbi. El Milan necesita a alguien como Baresi. ¿Bastoni? Dejémoslo en paz, tiene que llevarnos al Mundial»

Declaraciones realizadas durante un evento sobre la situación actual del campeonato y los equipos que compiten por el título.

Alessandro Costacurta, exdefensa del Milan y ahora comentarista de Sky Sport, habló con los medios de comunicación presentes durante la jornada inaugural del World Legends Padel Tour 2026 en Milán.

A continuación, todas sus declaraciones sobre la Serie A, la lucha por el Scudetto entre el Inter y el Milan y el momento de Bastoni, tal y como las han recogido nuestros compañeros de MilanNews.

  • ¿SE REANUDA EL CAMPEONATO?

    «No, yo creo que el Inter ganará el Scudetto. Ya tenemos un partido para ver si los nerazzurri se han recuperado del derbi y de la eliminación ante el Bodo, algo que les afectó más a la moral y que también pesó en el derbi. Veamos qué pasa contra el Atalanta: un bonito duelo entre equipos que necesitan reaccionar. Creo que se han centrado desde el principio en ganar algo; el año pasado hicieron una temporada increíble, pero al final no ganaron nada. Se han centrado desde el principio en el objetivo más importante, que era el Scudetto».

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  • EL TRABAJO DE ALLEGRI

    También hizo algunas declaraciones sobre el trabajo de Massimiliano Allegri: «Creo que está a la altura: contra algunos grandes equipos se les ha premiado por su atención, pero han sacado muy poco provecho de los equipos más modestos. Esto pone de manifiesto que hay un problema mental que resolver: no perder la concentración. Formar parte de un gran club también significa tener el privilegio de comprender que hay que ser los mejores en cada partido: cuando se entienda esto, el Milan crecerá y podrá luchar por el Scudetto».

  • MODRIC Y RABIOT

    «Modric y Rabiot han cambiado este equipo: son los mejores jugadores de la liga junto con Lautaro y Nico Paz. Han cambiado la mentalidad de este equipo. Max Allegri, nada más perder el primer partido, dijo que el equipo no percibía el peligro: y es algo que parece sencillo, pero yo jugué en un equipo en el que Maldini y Tassotti siempre entendieron que, si permitían que los rivales centraran, Baresi y yo, que no éramos precisamente gigantes, podríamos sufrir. Cuando un compañero percibe esto, ya tiene la mitad del trabajo hecho».

  • ¿EN QUÉ DEBE CENTRARSE EL MILÁN ESTE VERANO?

    También ofrece un consejo sobre el posible mercado de fichajes de verano de los rossoneri: «La delantera ha sido la mayor decepción: no hay otros problemas en ese equipo. Es un equipo que debe resolver el enigma de Leao, intentar contar con alguien que sea un referente en la delantera; aparte de eso, no veo otros problemas, quizá un defensa central del estilo de Baresi…».

  • BASTONES

    Por último, un comentario sobre lo que está viviendo Bastoni:«Siempre ha sido así. Cuando alguien hace un gesto de ese tipo, el público reacciona como le parece. Él ha pedido perdón y se ha dado cuenta, eso me ha gustado; pero el público... ¡A las grandes estrellas las abuchean en La Scala, eh! El de Bastoni fue un mensaje, pidió perdón: todos nos hemos equivocado y me molesta quien señala con el dedo como si hubiera un ángel que nunca se ha equivocado. Pero el público es el público: cuando alguien hace un gesto así, los silbidos se vuelven normales. Pero me parece que él lo está llevando bastante bien, sinceramente… Lo único que Bastoni no querría ahora es un premio al juego limpio o algo por el estilo. Cuanto menos se hable de ello, mejor le irá en la selección: en mi opinión es una tontería, pero no para Bastoni... Dejémoslo en paz, que tiene que llevarnos al Mundial».

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