Córdoba: «El Inter debe saber que el campeonato vuelve a estar abierto; 6 puntos en 8 partidos son pocos»

El Inter vuelve a quedarse estancado y, por tercer partido consecutivo, no logra encontrar el camino hacia la victoria, tras empatar 1-1 en el Franchi contra la Fiorentina en el partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A.

En los estudios de DAZN, el exdefensa de los nerazzurri Iván Ramiro Córdoba se encargó de comentar la situación actual del club de Viale della Liberazione y realizó las siguientes declaraciones: «Lo importante es que el Inter sea consciente de la situación, de que el campeonato aún está abierto. Con 8 puntos quizá pudieran pensar que estaban tranquilos, pero 6 puntos en 8 partidos son pocos».