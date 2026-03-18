Copa Africana: ¿Marruecos, campeón por incomparecencia? Senegal no está de acuerdo y recurre al TAS de Lausana

La decisión de la CAF de otorgar a Marruecos la Copa Africana de Naciones por decisión administrativa, dos meses después de la final perdida en la prórroga contra Senegal, no podía dejar de generar una oleada de descontento en el país de Sadio Mané y sus compañeros, que fueron sancionados en segunda instancia por abandonar el terreno de juego durante unos 20 minutos tras la concesión del penalti que luego falló Brahim Díaz.

Al día siguiente, Senegal, a través de su Federación de Fútbol, anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, para intentar revocar la decisión del organismo continental africano. Por el momento, pues, el trofeo y las medallas permanecen en Dakar a la espera de que concluya esta increíble controversia.