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Copa Africana: ¿Marruecos, campeón por incomparecencia? Senegal no está de acuerdo y recurre al TAS de Lausana

Continúa la polémica que ha estallado en las últimas horas en África

La decisión de la CAF de otorgar a Marruecos la Copa Africana de Naciones por decisión administrativa, dos meses después de la final perdida en la prórroga contra Senegal, no podía dejar de generar una oleada de descontento en el país de Sadio Mané y sus compañeros, que fueron sancionados en segunda instancia por abandonar el terreno de juego durante unos 20 minutos tras la concesión del penalti que luego falló Brahim Díaz.

Al día siguiente, Senegal, a través de su Federación de Fútbol, anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, para intentar revocar la decisión del organismo continental africano. Por el momento, pues, el trofeo y las medallas permanecen en Dakar a la espera de que concluya esta increíble controversia.

  • ¿QUÉ PASA?

    Senegal decidió el martes presentar un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), tras la decisión de la sala de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar la victoria en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos.

    Después de que una reclamación inicial fuera desestimada por la comisión disciplinaria de la CAF, Marruecos presentó un recurso ante la comisión de apelación de la CAF. Contra todo pronóstico, la comisión de apelación finalmente dio la razón a Marruecos, lo que desató una ola de indignación en Senegal.

    En un comunicado oficial, la Federación Senegalesa de Fútbol denunció una «decisión injusta» y reiteró su compromiso de «defender los derechos del fútbol senegalés con todos los medios legales a su alcance». Las autoridades deportivas del país consideran que no se han respetado los principios del juego limpio.

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  • EL MENSAJE DE MANE'

    «Lo que ha pasado ha ido demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, no es el África en la que creemos», escribió el capitán Sadio Mané en Instagram. «Hay demasiada corrupción en nuestro fútbol y está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente. Los jugadores lo dan todo en el campo, pero las decisiones que se toman fuera del campo deciden los partidos y los trofeos. Estoy profundamente decepcionado no solo por Senegal, sino por el fútbol africano en su conjunto. Nos merecemos algo mejor. Los aficionados se merecen equidad, transparencia y respeto».

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