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Gabriele Stragapede

Traducido por

Copa Africana de Naciones: Senegal recurre al TAS por la victoria por incomparecencia de Marruecos; ya es oficial, esto es lo que puede pasar ahora

Copa Africana de Naciones
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco

Llega el recurso oficial por parte de la federación senegalesa.

La edición de 2026 de laCopa Africana de Naciones no acaba nunca.

La última novedad llega directamente del Tribunal Arbitral del Deporte, que ha hecho oficial una noticia que ya se intuía: tras la victoria sobre el terreno de juegode Senegal el pasado 18 de enero y el veredicto revocado por la CAF hace exactamente una semana (18 de marzo), llega un nuevo giro inesperado, ya que la FSF (la Federación Senegalesa) ha decidido presentar un recurso ante el TAS contra la decisión de la CAF de adjudicar la victoria por 3-0 y la Copa a puerta cerrada a Marruecos.

El objetivo es claramente anular la decisión anterior de la CAF, que declaró a Senegal derrotado por incomparecencia por haber abandonado el campo durante el partido, pero por el momento aún no hay una fecha fijada para la vista.

  • LA RECONSTRUCCIÓN

    Recordemos lo que ocurrió durante la final de la Copa Africana de Naciones: en el minuto 98, con el marcador 0-0, el árbitro pitó un penalti, tras ser llamado al monitor por el VAR, por una falta de Diouf sobreBrahim Díaz.

    Senegal decidió abandonar el campo y volver a los vestuarios en señal de protesta, tal y como pidió el entrenador Pape Thiaw. Solo el capitán Sadio Mané consiguió que sus compañeros volvieran al campo y que el partido se reanudara en el minuto 111.

    Brahim Díaz falló el penalti con un tiro por encima del portero que fue detenido por Edouard Mendy y, en la prórroga, Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal.

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  • ¿QUÉ PUEDE PASAR AHORA?

    Entonces, ¿qué pasa ahora?

    Así lo explica un comunicado del TAS: «Se nombrará un tribunal arbitral del TAS para que se pronuncie sobre el caso. A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con el reglamento de procedimiento del TAS, el demandante (Senegal, nota del editor) dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con sus argumentos jurídicos, tras lo cual los demandados disponen de otros 20 días para presentar una réplica con sus alegaciones. En esta fase del procedimiento, y dada la solicitud de suspensión del procedimiento por parte de la FSF, aún no es posible prever los plazos procesales ni indicar cuándo se fijará una vista».

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