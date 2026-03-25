Copa Africana de Naciones: Senegal recurre al TAS por la victoria por incomparecencia de Marruecos; ya es oficial, esto es lo que puede pasar ahora

La edición de 2026 de laCopa Africana de Naciones no acaba nunca.

La última novedad llega directamente del Tribunal Arbitral del Deporte, que ha hecho oficial una noticia que ya se intuía: tras la victoria sobre el terreno de juegode Senegal el pasado 18 de enero y el veredicto revocado por la CAF hace exactamente una semana (18 de marzo), llega un nuevo giro inesperado, ya que la FSF (la Federación Senegalesa) ha decidido presentar un recurso ante el TAS contra la decisión de la CAF de adjudicar la victoria por 3-0 y la Copa a puerta cerrada a Marruecos.

El objetivo es claramente anular la decisión anterior de la CAF, que declaró a Senegal derrotado por incomparecencia por haber abandonado el campo durante el partido, pero por el momento aún no hay una fecha fijada para la vista.