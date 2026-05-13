Convocatoria de Suiza para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Tras un bache entre 1970 y 1990, Suiza ha sido habitual en los Mundiales y se ha clasificado para el torneo de Norteamérica tras una sólida fase de clasificación.

En un grupo con Kosovo, Eslovenia y Suecia, los suizos terminaron invictos tras seis partidos, ganaron cuatro y marcaron 14 goles, suficiente para liderar con tres puntos de ventaja. Ahora enfrentarán a la anfitriona Canadá, a Catar y a Bosnia y Herzegovina.

Su mejor actuación fueron los cuartos de final en 1934 y 1954. Cayeron en octavos en los tres últimos Mundiales, pero con veteranos y jóvenes talentos, Suiza podría dar la sorpresa en la fase eliminatoria, aunque Xherdan Shaqiri, Yann Sommer y Haris Seferovic ya se retiraron de la selección.

Con Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y Granit Xhaka como referentes, el técnico Murat Yakin busca explotar el talento de una delantera imprevisible.