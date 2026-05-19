Portugal será uno de los equipos a seguir en el Mundial 2026 y tiene grandes posibilidades de llegar a la final. Liderados por Cristiano Ronaldo, ganaron su segundo título de la Liga de Naciones en 2025 y son uno de los equipos más fuertes de Europa.

Nunca ha alzado el codiciado trofeo y esta será la última oportunidad de Ronaldo para lograrlo.

Además de Ronaldo, Portugal cuenta con un plantel equilibrado, lleno de jugadores de calidad en todas las líneas y con varios representantes en la Premier League, entre ellos Bruno Fernandes, elegido Futbolista del Año por la FWA tras una temporada 2025-26 que devolvió al Manchester United a la Liga de Campeones.

¿Cómo se presenta la plantilla de Portugal de cara al Mundial? GOAL repasa a los jugadores seleccionados.