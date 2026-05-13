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Convocatoria de Noruega para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Norway
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuando Noruega regrese al Mundial en 2026, habrán pasado más de 20 años desde su última participación.

Su última aparición fue en 1998, cuando Italia los eliminó en octavos. Ahora, liderados por Erling Haaland y otros jugadores de calidad, los noruegos dominaron la fase de clasificación con ocho victorias en ocho partidos y avanzaron con comodidad al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador Stale Solbakken ha sacado lo mejor de la que quizá sea la mejor generación del fútbol noruego, y el equipo llega a Norteamérica con la intención de sorprender en la fase eliminatoria.

Primero deberán superar el Grupo I, donde enfrentarán a Francia, Senegal e Irak; sin embargo, con su abundante talento ofensivo, un mediocampo trabajador y la confianza de los jugadores del Bodo/Glimt —que brillaron en la Liga de Campeones—, los noruegos no deberían temer a nadie este verano.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    Este verano, Noruega tendrá al veterano portero Orjan Nyland, de 35 años. El guardameta, de 35 años, jugó en Aston Villa, Norwich, Bournemouth y Reading antes de convertirse en titular del Sevilla. Es la opción con más experiencia de Solbakken bajo los palos, y se espera que Egil Selvik (Watford) y Viljar Myhra (OB) actúen como suplentes.

    JugadorClub
    Orjan NylandSevilla
    Egil SelvikWatford
    Viljar MyhraOB
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    Defensas

    La defensa noruega parece consolidada. Probablemente Kristoffer Ajer (Brentford) formará pareja con Torbjorn Heggem en el centro, mientras que Julian Ryerson (Borussia Dortmund) y David Moller Wolfe (Wolverhampton) actuarán como laterales.

    Como alternativas, Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen y Torbjorn Heggem aportan experiencia en la Serie A, mientras que Fredrik Andre Bjorkan y Odin Bjortuft, del Bodo/Glimt, podrían entrar en la lista final.

    JugadorClub
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGénova
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    Fredrik Andre BjorkanBodo/Glimt
    Torbjorn HeggemBolonia
    Odin BjortuftBodo/Glimt
    Henrik FalchenerViking
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    Centrocampistas

    El centro del campo noruego destaca por su solidez. Aunque Sander Berge no ha cumplido todas las expectativas de su juventud, sigue siendo un mediocentro fiable ante la defensa de cuatro. Patrick Berg y Kristian Thorstvedt aportan aún más consistencia, lo que complicará superar a la selección noruega. 

    Martin Ødegaard, capitán del Arsenal, liderará la creatividad noruega pese a una temporada marcada por las lesiones. Aún así, su talento y los delanteros que le acompañan lo convierten en clave para la selección.

    Completan la lista Morten Thorsby (Cremonese), Felix Horn Myhre (Brann) y Thelo Aasgaard (Rangers). 

    JugadorClub
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin ØdegaardArsenal
    Felix Horn MyhreBrann
    Thelo AasgaardRangers
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    Atacantes

    Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La baza más clara de Noruega es el delantero del Manchester City Erling Haaland, que estará ansioso por dejar huella en su primer gran torneo internacional. Su rendimiento podría marcar la diferencia entre una actuación positiva o decepcionante para Noruega, pero, aunque no le salga bien, Solbakken cuenta con alternativas de probada eficacia a las que puede recurrir. 

    Alexander Sorloth ha sido muy prolífico en España con la Real Sociedad y, más recientemente, con el Villarreal, antes de fichar por el Atlético de Madrid. Probablemente formará dúo con Haaland, aunque Jorgen Strand Larsen, con un perfil similar, también es opción.

    En las bandas, el joven promesa del RB Leipzig, Antonio Nusa, buscará brillar, y Oscar Bobb usará su regate para recortar desde la banda y crear ocasiones de gol, tanto para él como para sus compañeros.

    JugadorClub
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SorlothAtlético de Madrid
    Jørgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
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    Las estrellas de Noruega

    Noruega tiene un ataque de lujo, con varios jugadores de talla mundial. La conexión entre Martin Ødegaard y Erling Haaland será clave, aunque Alexander Sørloth también puede marcar los goles que Noruega necesita para avanzar.

    Kristoffer Ajer, defensa consolidado en la Premier League, aportará solidez y organización a la zaga. Julian Ryerson, en un gran momento tras sumar más de diez asistencias con el Borussia Dortmund, podría ser la revelación del torneo.

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    Once inicial previsto de Noruega para el Mundial de 2026

    Solbakken ha usado las formaciones 4-4-2 y 4-3-3 en los últimos parones, pero podría elegir la segunda por su mayor solidez en el centro del campo. Eso podría llevar a Sorloth a la titularidad como extremo, rol que ya conoce de su etapa con Diego Simeone en el Atlético.

    Odegaard espera llegar en óptimas condiciones al Mundial para ocupar un lugar en el medio, probablemente junto a Berge y Thorstvedt. Ajer, Ryerson y Moller Wolfe tienen casi asegurada su plaza en la defensa, por delante del portero Nyland.

    Once inicial previsto (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa.

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