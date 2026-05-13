Convocatoria de Noruega para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Cuando Noruega regrese al Mundial en 2026, habrán pasado más de 20 años desde su última participación.

Su última aparición fue en 1998, cuando Italia los eliminó en octavos. Ahora, liderados por Erling Haaland y otros jugadores de calidad, los noruegos dominaron la fase de clasificación con ocho victorias en ocho partidos y avanzaron con comodidad al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador Stale Solbakken ha sacado lo mejor de la que quizá sea la mejor generación del fútbol noruego, y el equipo llega a Norteamérica con la intención de sorprender en la fase eliminatoria.

Primero deberán superar el Grupo I, donde enfrentarán a Francia, Senegal e Irak; sin embargo, con su abundante talento ofensivo, un mediocampo trabajador y la confianza de los jugadores del Bodo/Glimt —que brillaron en la Liga de Campeones—, los noruegos no deberían temer a nadie este verano.