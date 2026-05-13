Convocatoria de Escocia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Tras años de ausencia, Escocia vuelve a brillar.

Tras llevar a la Tartan Army a dos Eurocopas consecutivas con campañas de clasificación dramáticas, el equipo de Steve Clarke dio un paso más al liderar un grupo con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y sellar su plaza para el Mundial de 2026 en Norteamérica con una emocionante victoria 4-2 sobre los daneses en Hampden Park.

El plantel transmite gran optimismo y ya no viaja solo para cumplir: aspira a superar la fase de grupos, algo que no logró en las dos últimas Eurocopas, y cuenta con experiencia y jugadores de las principales ligas europeas.

No será fácil: está en el Grupo C con Brasil —a quien nunca ha vencido—, Marruecos y Haití. Es un reto exigente, pero Escocia tiene la plantilla y el trabajo de años para pelear por avanzar a las eliminatorias.