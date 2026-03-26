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Convocatoria de Ecuador para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Ecuador
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Ecuador para el Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se avecina, y 48 selecciones se preparan para disputar el título.

La vigente campeona, Argentina, terminó en lo más alto de la tabla en la fase de clasificación de la CONMEBOL, mientras que Ecuador, sorprendentemente, se aseguró la clasificación anticipada y terminó en segundo lugar, superando a potencias tradicionales como Brasil y Uruguay.

La Tricolor cuenta con una plantilla bastante equilibrada, dirigida por el seleccionador argentino Sebastián Beccacece. Tras quedar eliminada en la fase de grupos de la edición de 2022, Ecuador estará decidida a llegar más lejos esta vez y consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

Esta será solo la quinta vez que la nación sudamericana participe en el Mundial, tras debutar en 2002. Ecuador ha quedado encuadrado en el Grupo E y se enfrentará a Alemania, Curazao y Costa de Marfil por un puesto en la fase eliminatoria del Mundial.

Esta es la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU. mientras Ecuador busca dejar huella en el mayor torneo de fútbol del mundo.

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    Porteros

    Será interesante ver quién ocupará la portería de Ecuador en el Mundial de 2026. El experimentado Hernán Galíndez ha sido el portero titular de Ecuador en la mayoría de los partidos de clasificación. Sin embargo, teniendo en cuenta su edad y las impresionantes actuaciones de Gonzalo Valle en los últimos partidos de clasificación contra selecciones fuertes como Brasil y Perú, Sebastián Beccacece se enfrenta a una decisión difícil.

    A pesar de la competencia, se espera que Galíndez mantenga su puesto como portero titular debido a su experiencia con la selección, mientras que Valle, que debutó hace poco, probablemente será el suplente.

    Moises Ramírez también podría ser una opción, pero solo ha disputado seis partidos con Ecuador desde que debutó en 2021.

    Ramírez y Valle juegan actualmente en la Serie A ecuatoriana, mientras que Galíndez milita en el Huracán de la Primera División argentina.

    JugadorClub
    Hernán GalíndezHuracán
    Gonzalo ValleL.D.U. de Quito
    Moisés RamírezIndependiente DV
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    Defensas

    En lo que respecta a la defensa, Ecuador superó con creces a todos los demás equipos en la fase de clasificación de la CONMEBOL.

    Solo encajó cinco goles, el menor número de la fase de clasificación, y acumuló un impresionante número de partidos sin encajar goles.

    La zaga ha mantenido su solidez bajo la dirección de Sebastián Beccacece, con grandes esperanzas de repetir esa forma en el Mundial de 2026.

    Pervis Estupinan, del AC Milan de la Serie A, ha formado una sólida pareja en el lateral con el joven Joel Ordóñez, mientras que Piero Hincapié y Willian Pacho han destacado en el centro de la defensa.

    Ecuador no se quedará sin opciones en el Mundial, ya que jugadores como Angelo Preciado, Félix Torres y Kevin Rodríguez también luchan por un puesto en el once inicial.

    JugadorClub
    Pervis EstupinánAC Milan
    Joel OrdóñezCub Brujas
    Angelo PreciadoSparta de Praga
    Willian PachoPSG
    Piero HincapiéArsenal
    Kevin RodríguezUnion Saint-Gilloise
    Xavier ArreagaBarcelona SC
    Bryan RamírezL.D.U. de Quito
    Félix TorresCorinthians
    Jhoanner ChávezLens
    Diego PalaciosCorinthians
    José Andrés HurtadoRB Bragantino
    Jackson PorozoTroyes
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    Centrocampistas

    Además de contar con una defensa sólida, Ecuador también dispone de un mediocampo muy potente, con algunas de las principales estrellas europeas en sus filas.

    Moises Caicedo, del Chelsea, es el motor actual del centro del campo ecuatoriano y ha tenido una influencia decisiva en el reciente éxito de Ecuador en las eliminatorias de la CONMEBOL.

    Además de Caicedo, está el joven Kendry Páez, también propiedad del Chelsea. A pesar de su corta edad, Páez es una pieza clave en el centro del campo de Ecuador y tendrá un papel muy importante que desempeñar en el Mundial de 2026.

    Alan Franco, del Atlético Minero, también es titular habitual en la alineación de Ecuador y se espera que sea titular en el Mundial.

    JugadorClub
    Moises CaicedoChelsea
    Kendry PáezChelsea
    Pedro ViteVancouver Whitecaps
    Kendry PaezChelsea
    Jhegson MéndezIndependiente DV
    Alan FrancoAtlético Minero
    Yaimar MedinaGenk
    Denil CastiloMidtjylland
    Cristian RamírezMonagas SC
    John YeboahRakow Częstochowa
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    Atacantes

    A diferencia de la defensa y el centro del campo, el ataque ha sido motivo de cierta preocupación para el equipo de Beccacece. Ecuador solo logró marcar 14 goles en la fase de clasificación, la cifra más baja entre los equipos, aparte de Perú y Chile, que terminaron en los dos últimos puestos.

    Aunque la sólida defensa de Ecuador ha ayudado a cubrir sus carencias en ataque, el equipo tendrá que marcar goles si quiere rendir a buen nivel en el Mundial.

    El veterano delantero Enner Valencia sigue siendo el hombre clave de Ecuador en ataque, con cinco goles en las eliminatorias hasta la fecha. Sin embargo, aparte de Valencia, ninguno de los delanteros ecuatorianos ha dado un paso al frente.

    Beccacece tendrá que tomar algunas decisiones importantes a la hora de cerrar la convocatoria para el Mundial del año que viene.

    JugadorClub
    Enner ValenciaInternacional
    Nilson Angulo RSCA Futures
    John MercadoAVS
    Alan MindaCercle Brujas
    Jeremy SarmientoBrighton
    Gonzalo PlataFlamengo
    Keny ArroyoBeşiktaş
    Kevin RodríguezUnion Saint-Gilliose
    Anthony ValenciaAmberes
    Anderson JulioDallas
  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Las estrellas de Ecuador

    Ecuador contará con varios jugadores estrella en su plantilla para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su máximo goleador histórico, Enner Valencia, será sin duda la principal amenaza de cara al gol para los ecuatorianos, mientras que Gonzalo Plata, del Flamengo, también será una pieza clave en las bandas.

    En el centro del campo, los fichajes del Chelsea, Moisés Caicedo y Kendry Páez, desempeñarán papeles clave. Caicedo será crucial para mantener una estructura sólida en Ecuador, mientras que Páez, aún en su adolescencia, aportará más peligro en ataque.

    Por otra parte, es en defensa donde Ecuador es posiblemente más fuerte. Willian Pacho, del PSG, y Piero Hincapié, del Arsenal, forman una pareja de centrales impenetrable en el corazón de la zaga, mientras que Pervis Estupinan, del AC Milan, y Joel Ordóñez, del Club Brugge, aportan solidez defensiva y amplitud en las bandas.

  • Ecuador 2026Getty

    Once inicial previsto de Ecuador para el Mundial de 2026

    En la portería, se espera que el veterano guardameta Hernán Galíndez sea titular con Ecuador en el Mundial, aunque Gonzalo Valle también ha tenido sus oportunidades y podría aspirar a un puesto en el once inicial.

    Ecuador ha jugado sistemáticamente con una formación 4-4-2, lo que le ha proporcionado una gran solidez defensiva que le ha servido de gran ayuda en la fase de clasificación de la CONMEBOL. Se espera que mantengan la misma configuración en el Mundial, con Pervis Estupinan, Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez formando la zaga.

    Moises Caicedo y Kendry Paez serán figuras clave en el centro del campo, junto a Alan Franco y Nilson Angulo para completar el cuarteto del mediocampo, mientras que se espera que Enner Valencia y Gonzalo Plata lideren el ataque.

    Once inicial previsto de Ecuador (4-4-2): Galíndez; Estupinán, Pacho, Hincapié, Ordóñez; Caicedo, Páez, Angulo, Franco; Valencia, Plata

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