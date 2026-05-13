Convocatoria de Croacia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Aunque aún no han alcanzado la gloria definitiva, Croacia ha demostrado que no se le puede descartar en los Mundiales.

Tras quedar entre los tres primeros en los dos últimos torneos, los croatas completaron una fase de clasificación invictos, ganando siete de sus ocho partidos para llegar a la fase final en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque han perdido a algunos jugadores clave por retiro y otras estrellas ya pasaron su mejor momento, el legendario Luka Modric sigue a gran nivel. El equipo de Zlatko Dalic será un duro rival para sus oponentes este verano, incluido Inglaterra en el Grupo L.

También se medirá a Ghana y Panamá, y sueña con avanzar otra vez en la fase eliminatoria.