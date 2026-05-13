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Amad Diallo Ivory CoastGetty
Gill Clark

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Convocatoria de Costa de Marfil para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Ivory Coast
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Costa de Marfil para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Costa de Marfil se clasifica para su primer Mundial en 12 años tras quedar primera de su grupo, por delante de Gabón. Disputará el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador, Emerse Fae, ya sabe que su equipo se medirá a Ecuador, Alemania y Curazao, y los Elefantes aspiran a superar por primera vez la fase de grupos.

Sin embargo, Costa de Marfil llega tras perder el título africano: fue eliminada en cuartos de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Egipto.

Aun así, el equipo cuenta con talento joven, como Amad Diallo (Manchester United) y Yan Diomande (RB Leipzig), que aspiran a un papel protagonista este verano. 

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Porteros

    Yahia Fofana y Alban Lafont compiten por la portería de Costa de Marfil. Fofana, del Caykur Rizespor, lidera por ahora y brilla en la liga turca.

    Sin embargo, Lafont también es fiable y pone al seleccionador Fae en un aprieto. Esta competencia beneficia a Costa de Marfil y, sin duda, Fae espera que saque lo mejor de ambos. 

    Mohamed Koné, del Charleroi, apunta a ser la tercera opción en el Mundial.

    JugadorClub 
    Yahia Fofana Caykur Rizespor
    Mohamed KonéCharleroi
    Alban LafontPanathinaikos
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Defensas

    La defensa de Costa de Marfil incluye varios nombres conocidos: los jugadores de la Premier League Emmanuel Agbadou y Willy Boly, el futbolista de la Roma Evan Ndicka, Guela —hermano del delantero del PSG Désiré Doué— y Ousmane Diomande, del Sporting.

    Odilon Kossounou y Ghislain Konan, con amplia experiencia, deberían entrar en la convocatoria, mientras que Wilfried Singo regresa a la selección y también aspira a un puesto en el Mundial.

    Por su parte, Christopher Operi (Istanbul Başakşehir) y Armel Zohouri (Iberia 1999) buscan regresar a la convocatoria tras quedarse fuera de los amistosos de marzo ante Corea del Sur y Escocia.

    JugadorClub 
    Emmanuel Agbadou  Wolves
    Clement Akpa Auxerre
    Ousmane DiomandeSporting de Lisboa
    Guela DouéEstrasburgo
    Jean-Ghislain Konan Gil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Evan NdickaRoma
    Wilfred SingoGalatasaray
    Willy BolyNottingham Forest
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Centrocampistas

    El mediocampo de Costa de Marfil rebosa talento con Ibrahim Sangaré, Franck Kessié y Seko Fofana. Sangaré, del Nottingham Forest, acaba de brillar en la Premier League, lo que ha despertado el interés del Manchester United.

    Aunque se dudó de su futuro tras la Copa Africana, Kessie seguirá liderando al equipo. También se cuestionó la continuidad de Jean-Michael Seri, pero fue convocado para los amistosos de marzo y podría estar en el Mundial.

    Jean-Philippe Gbamin podría quedarse fuera tras no ser convocado, mientras que Parfait Guiagon sí ha sido incluido y Christ Inao Oula es otra opción útil para el seleccionador Fae.

    JugadorClub 
    Seko FofanaStade Rennais
    Parfait GuiagonCharleroi
    Franck KessieAl Ahli
    Christ OulaiTrabzonspor
    Ibrahim SangaréNottingham Forest
    Jean-Michael SeriNK Maribor
    Franck KessieAl-Ahli
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Atacantes

    Amad Diallo, estrella de Costa de Marfil, llega al Mundial tras una gran temporada con el Manchester United. Marcó tres goles en tres titularidades en la Copa Africana y busca mantener ese nivel.

    También se sigue de cerca a Yan Diomande. El jugador del RB Leipzig, destacado en la Bundesliga, alimenta rumores de un traspaso millonario este verano.

    Sébastien Haller ha sufrido lesiones en 2026, pero podría ser convocado si demuestra su estado físico. El extremo Simon Adingra parece listo para volver a la selección tras su ausencia en la Copa Africana de Naciones.

    Nicolás Pépé aspira a la convocatoria, aunque parte con desventaja: el exjugador del Arsenal se quedó fuera de los amistosos de marzo, pero entró de última hora tras la lesión de Diomande.

    Los jóvenes Elye Wahi y Martial Godo también aspiran a un lugar; Wahi ya tramitó su pasaporte marfileño y aún podría ser convocado.

    JugadorClub 
    Simon AdingraMónaco
    Amad DialloManchester United
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Martial GodoEstrasburgo
    Evann GuessandAston Villa
    Bazoumana TouréHoffenheim
    Benie TraoréBasilea
    Elye WahiNiza
    Nicolás PépéVillarreal
    Sébastien Haller Utrecht
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CIV-GAMAFP

    Jugadores estrella de Costa de Marfil

    Amad Diallo brilló en la Copa Africana de Naciones y Costa de Marfil confía en que repita su gran actuación en el Mundial de 2026. El delantero de 22 años ha sido clave para el Manchester United esta temporada; su desborde por la banda y su olfato goleador lo convierten en un peligro para las defensas rivales.

    Yan Diomande, vinculado a un posible traspaso millonario al Liverpool, también será observado de cerca. Una buena actuación en Estados Unidos, México y Canadá podría acelerar su fichaje antes de la próxima temporada.

    El delantero Sébastien Haller, que se perdió la Copa Africana por lesión, quiere demostrar su valía. Tras superar un cáncer y anotar en la final de 2024, busca debut en Mundial. A sus 31 años, una lesión le ha impedido recuperar su mejor nivel, pero, si se recupera, seguirá siendo un arma ofensiva clave para los marfileños.

  • Ivory CoastGetty

    Once inicial previsto de Costa de Marfil para el Mundial de 2026

    El seleccionador, Emerse Fae, apostará por Yahia Fofana como titular en la portería del Mundial, por delante de Alban Lafont. Tener dos porteros de primer nivel refuerza al equipo y garantiza seguridad bajo los palos.

    Costa de Marfil suele alinear una defensa de cuatro: Guela Doué y Ghislain Konan como laterales, y la pareja central formada por Odilon Kossounou (Atalanta) y Evan Ndicka (Roma).

    En el medio, Ibrahim Sangaré, del Nottingham Forest, será titular, mientras que el capitán Franck Kessié y Seko Fofana, del Oporto, completarán el trío.

    En ataque, Amad Diallo y Yann Diomande ocuparán las bandas, con Sébastien Haller en punta.

    Once inicial previsto (4-3-3): Yahia Fofana; Guela Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Sébastien Haller, Yannick Diomandé.