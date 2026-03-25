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Convocatoria de Corea del Sur para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
South Korea

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Corea del Sur ya se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, al igual que Japón, será uno de los equipos a seguir del subcontinente asiático.

Tras quedar eliminada en la fase de grupos en sus participaciones en los Mundiales de 2014 y 2018, logró romper esa racha al clasificarse para los octavos de final en 2022. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada por Brasil en la fase eliminatoria.

La mejor actuación de Corea del Sur en un Mundial se produjo en 2002, cuando fue coanfitriona del torneo. Contra todo pronóstico, llegó a semifinales y terminó cuarta, un logro histórico que sigue sin tener parangón en el fútbol asiático.

¿Podrá recrear esa magia 24 años después?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Porteros

    En la portería de la selección asiática, se espera que el veterano Seung-gyu Kim lidere el equipo como portero titular en el gran torneo del año que viene. Con más de 80 partidos internacionales a sus espaldas y experiencia previa en la Copa del Mundo, Kim será la primera opción para Corea del Sur.

    Hyeon-woo Jo, del Ulsan HD, es otra excelente opción y será un firme candidato, por detrás de Kim, para ser titular en la selección nacional.

    JugadorClub 
    Seung-gyu KimFC Tokio
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Chang-geun LeeDaejeon Hana Citizen
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Dong-heon KimIncheon United
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defensas

    Corea del Sur cuenta con jugadores de calidad para reforzar su defensa. Kim Min-jae, del Bayern de Múnich, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la liga y también ha tenido una influencia decisiva en la selección nacional. Su presencia será fundamental para liderar la zaga del equipo asiático en la escena mundial.

    Además de Min-jae, Corea del Sur cuenta con jugadores como Yung-woo Seol y Tae-seok Lee, que han destacado en las bandas tanto en sus clubes como en la selección nacional.

    Yu-min Cho, del Sharjah, es otro central fiable y podría formar una sólida pareja con Kim Min-jae como dúo defensivo central de Corea del Sur en el Mundial del año que viene.

    JugadorClub
    Min-Jae KimBayern de Múnich
    Seung-wook ParkShimizu S-Pulse
    Ju-sung KimSanfrecce Hiroshima
    Moon-hwan KimDaejeon Hana Citizen
    Tae-seok LeeAustria Viena
    Tae-hyeon KimKashima Antlers
    Yu-min ChoSharjah
    Yung-woo SeolCrvena Zvezda
    Jae-won HwangDaegu
    Han-beom LeeMidtjylland
    Shin Min-HaGangwon
    Jin-seob ParkZhejiang
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Centrocampistas

    En el centro del campo, Corea del Sur cuenta con varias opciones excelentes. In-beom Hwang ha desempeñado un papel fundamental tanto en el Feyenoord de los Países Bajos como en la selección nacional. La presencia de Hwang en el centro del campo será esencial para que Corea del Sur aporte estabilidad y genere ocasiones de gol.

    Por su parte, Yong-woo Park, del Al Ain, será crucial para mantener la estructura del equipo mientras desempeña su función de mediocampista defensivo. El joven y talentoso Min-hyeok Yang, del Tottenham, también podría resultar un gran activo para el equipo de Myung-bo Hong en el centro del campo.

    Ji-sung Eom y Dong-gyeong Lee son también opciones sólidas que podrían resultar decisivas saliendo desde el banquillo.

    JugadorClub
    In-beom HwangFeyenoord
    Hyeon-seok HongGent (cedido por el Mainz) 
    Min-hyeok YangCoventry (cedido por el Tottenham)
    Ji-Sung EomSwansea
    Yong-woo ParkAl Ain
    Ho-yeon JungSuwon Samsung Bluewings (cedido por el Minnesota)
    Seon-min MoonSeúl
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Jun-ho BaeStoke City
    Seung-ho PaikBirmingham City
    Dong-gyeong LeeUlsan HD 
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Atacantes

    En ataque, la selección asiática cuenta con grandes figuras. Heung-min Son, la leyenda del Tottenham, ha mostrado un gran estado de forma en el LAFC desde su llegada a la MLS y tratará de llevar a su país a la gloria. 

    Junto a Son, Hee-chan Hwang, del Wolverhampton Wanderers, también ha rendido a un alto nivel desde que se incorporó al club en 2022 y será un activo importante para Corea en las situaciones de gol. Por su parte, Kang-in Lee, que actualmente juega en el PSG de la Ligue 1, será crucial en el tercio ofensivo creando ocasiones y dando pases clave.

    Hyeon-gyu Oh también ha rendido a un alto nivel con el Besiktas en Turquía y podría ser decisivo en el papel de delantero centro. Al igual que Kang-in Lee, Corea del Sur también cuenta con Jae-sung Lee, quien podría ser una importante fuente de creatividad para el equipo de Hong en el gran evento del próximo año.

    JugadorClub 
    Heung-min SonLAFC 
    Hee-chan HwangWolves
    Kang-in LeePSG
    Lee Jae-sungMainz
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Hyun-jun YangCeltic
    Ji-sung EomSwansea
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Yong-joon LeeGrasshopper
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Las estrellas de Corea del Sur

    Como podemos ver, Corea del Sur cuenta con una plantilla muy equilibrada, con jugadores de calidad en todas las zonas del campo. Si quieren llegar lejos en el Mundial del año que viene, sus estrellas deberán estar a la altura de las circunstancias. Heung-min Son será una figura clave en el tercio ofensivo, ya que su velocidad, visión de juego y habilidad en el regate supondrán una amenaza constante para las defensas rivales.

    Kang-in Lee y Jae-sung Lee también son piezas clave del ataque surcoreano, encargados de crear ocasiones y dar amplitud al juego cuando sea necesario. En la delantera, Hee-chan Hwang desempeñará un papel decisivo a la hora de materializar las ocasiones del equipo de Myung-bo Hong.

    En el centro del campo, In-beom Hwang será el encargado de marcar el ritmo del partido junto al disciplinado Yong-woo Park, mientras que en la zaga, Min-jae Kim será clave para liderar la línea defensiva de los surcoreanos.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Once inicial previsto de Corea del Sur para el Mundial de 2026

    En la portería de Corea del Sur, se espera que el veterano Seung-gyu Kim sea el portero titular en el Mundial, con Hyeon-woo Jo como un suplente de confianza.

    En defensa, Min-jae Kim y Yu-min Cho forman una sólida pareja de centrales en el corazón de la zaga, mientras que Young-woo Seol y Tae-seok Lee se encargarán de aportar amplitud y apoyo en ataque.

    En el centro del campo, Yong-woo Park e In-beom Hwang desempeñarán un papel crucial a la hora de mantener la estabilidad y marcar el ritmo del equipo coreano.

    Más arriba en el campo, se espera que el capitán Heung-min Son, Kang-in Lee y Jae-sung Lee formen un trío ofensivo letal, con Hee-chan Hwang liderando la línea de ataque y encargado de materializar las ocasiones ante la portería.

    Once inicial previsto de Corea del Sur (4-2-3-1): S. Kim; Y. Seol, M. Kim, Y. Cho, T. Lee; Y. Park, I. Hwang; H. Son, J.S. Lee, K. Lee; H. Hwang

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