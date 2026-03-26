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Convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Brazil

Todo lo que necesitas saber sobre la selección brasileña para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Podría decirse que Brasil es uno de los equipos de fútbol más populares del mundo y sigue siendo una potencia a tener en cuenta en el fútbol mundial.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la camiseta amarilla de Brasil, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

Sin embargo, no ha estado en su mejor momento en los últimos años, especialmente en la Copa del Mundo, ya que sus actuaciones en las últimas ediciones han sido decepcionantes. Quedó eliminada en cuartos de final y en octavos de final en 2006 y 2010, respectivamente, pero fue la edición de 2014 la que le supuso la mayor humillación, y además en su propio terreno. Brasil sufrió una humillante derrota ante Alemania por un impactante 7-1 en las semifinales disputadas en el Maracaná. Los alemanes acabaron ganando el torneo tras derrotar a Argentina en la final.

En 2018, Brasil figuraba entre los favoritos con una plantilla sólida, pero volvió a decepcionar tras caer eliminada ante Bélgica en cuartos de final. El Mundial de 2022 trajo más de lo mismo, ya que Croacia eliminó a Brasil en una dramática tanda de penaltis, una vez más en cuartos de final.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, con un ganador en serie como Carlo Ancelotti al mando y algunos de los talentos más prometedores de Europa en la plantilla, hay una esperanza renovada entre los fieles del Joga Bonito.

Pero, ¿será eso suficiente para poner fin por fin a una sequía de 24 años? GOAL echa un vistazo a los jugadores de los que dispondrán para la gran cita de 2026 en EE. UU., México y Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    La situación de la portería de Brasil siempre ha sido interesante. Aunque Alisson, del Liverpool, es el titular indiscutible bajo los palos, la Seleção también ha contado con la opción del exguardameta del Manchester City Ederson Moraes, un portero excepcional, sobre todo con el balón en los pies. Ederson juega ahora en Turquía, en el Fenerbahçe, pero sigue siendo una excelente alternativa en caso de necesidad. Brasil también cuenta con Bento, Hugo Souza y Weverton, que podrían servir como opciones de reserva en el Mundial.

    JugadorClub 
    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa brasileña cuenta con una mezcla de veteranos experimentados y jóvenes promesas. La presencia de Marquinhos en el centro de la defensa será un factor clave para liderar la zaga de la Seleção en el torneo del año que viene, mientras que la antigua estrella de la Juventus, Alex Sandro, sigue siendo una opción sólida en el lateral izquierdo, con Carlos Augusto, del Inter, como suplente de confianza.

    La estrella del Arsenal, Gabriel Magalhães, llegará al Mundial tras una temporada dominante con el Arsenal y debería formar pareja con Marquinhos en el centro de la zaga. Sin embargo, se espera que Vanderson, del Mónaco, se pierda el torneo por lesión, lo que significa que Wesley Franca podría ocupar el lateral derecho.

    Será interesante ver cómo Carlo Ancelotti utiliza a estos jugadores. La defensa permeable de Brasil ha sido un factor clave en sus decepcionantes actuaciones en las últimas ediciones del Mundial y deberá reforzarse si quieren llegar lejos en el torneo.

    JugadorClub
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbáñezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitãoReal Madrid
    Carlos AugustoInter de Milán
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtlético Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Centrocampistas

    Al igual que la defensa, el centro del campo de Brasil es una mezcla de jóvenes promesas y estrellas con experiencia. Bruno Guimaraes, del Newcastle United, se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y como una pieza clave de la selección nacional. Bajo las órdenes de Ancelotti, Guimaraes podría convertirse en una de las estrellas de Brasil en el Mundial del año que viene.

    La estrella del Manchester United, Casemiro, es otro centrocampista de la Premier League que podría desempeñar un papel importante en la aventura de Brasil en el Mundial. El hecho de haber jugado ya a las órdenes de Ancelotti en el Real Madrid convierte a Casemiro en uno de los miembros clave de la plantilla.

    Lucas Paquetá fue uno de los mejores jugadores de Brasil durante la edición de 2022 del torneo, pero su puesto en la selección podría estar en duda tras quedarse fuera de la convocatoria para los amistosos previos al Mundial contra Francia y Croacia.

    Jugadores como Douglas Luiz, Gerson y Ederson también son opciones destacadas para la selección brasileña de cara al Mundial.

    JugadorClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetáWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Rafael VeigaPalmeiras
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    Es en ataque donde Brasil destaca por encima del resto.

    La Seleção cuenta con numerosas opciones en la línea de ataque, entre las que se incluyen algunas de las mayores estrellas de Europa. Vinicius Junior ya ha conseguido múltiples títulos con Carlo Ancelotti en el Real Madrid, incluidos dos trofeos de la Liga de Campeones. Fue bajo la dirección de Ancelotti cuando Vinicius alcanzó su mejor forma, y desde entonces ha rendido a un alto nivel de manera constante.

    Por su parte, Raphinha, del Barcelona, está en el mejor momento de su carrera bajo las órdenes de Hansi Flick y se muestra optimista de poder repetir actuaciones similares con la Seleção en el Mundial.

    Sin embargo, es Neymar quien ha acaparado los titulares de cara al torneo. La antigua estrella del Barcelona y del PSG ha sufrido lesiones en las últimas temporadas, lo que le llevó a regresar al club de su infancia, el Santos. Neymar ha vuelto a la acción, pero persisten las dudas sobre su estado físico y no fue convocado por Ancelotti para los amistosos de marzo contra Francia y Croacia.

    Otras opciones, como Matheus Cunha y João Pedro, también son candidatos sólidos y podrían desempeñar papeles clave en el sistema de Ancelotti, mientras que Igor Thiago se ha ganado un puesto tras una brillante temporada con el Brentford. El prometedor talento Endrick también es uno a tener en cuenta tras impresionar cedido en Francia tras su fichaje en enero procedente del Real Madrid.

    Por otra parte, Richarlison se enfrenta a una carrera contrarreloj para demostrar su estado físico a tiempo para el torneo, mientras que Rodrygo ha sido descartado por una lesión en el ligamento cruzado anterior.

    JugadorClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroBrighton
    Estevao WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesúsArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesús Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Oporto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixão Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    Igor ThiagoBrentford
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-BOLAFP

    Jugadores estrella de Brasil

    Brasil cuenta con grandes figuras en su plantilla para el Mundial de 2026, jugadores que podrían resultar decisivos en su andadura en la cita del año que viene. Decidido a romper la maldición que dura ya décadas, Ancelotti no se quedará sin opciones de élite.

    El central del PSG Marquinhos llevó recientemente al equipo francés a conquistar el triplete y está rindiendo al máximo nivel. Con su experiencia y capacidad de liderazgo, Marquinhos desempeñará un papel fundamental al frente de la zaga brasileña en el Mundial.

    Otras estrellas como Vinicius Junior y Raphinha tendrán que dar un paso al frente en ataque para la Seleção. Con Ancelotti al mando, ambos jugadores se muestran optimistas de poder rendir al máximo en el escenario más importante de todos.

    Por su parte, si Neymar consigue recuperar su puesto en la alineación de Brasil, será sin duda su hombre clave, capaz de decidir partidos por sí solo gracias a su destreza y talento ofensivos. Los aficionados brasileños esperan ver el regreso de su estrella emblemática, pero aún hay grandes interrogantes sobre si participará con Brasil.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Brasil para el Mundial de 2026

    Bajo los palos de Brasil, se espera que Alisson mantenga su puesto en el once inicial como portero titular del equipo de Ancelotti en el Mundial. Es probable que Ederson siga desempeñando su papel de suplente.

    En defensa, Ancelotti siempre ha preferido una línea de cuatro y se espera que adopte un sistema similar con la Seleção en el Mundial. Marquinhos y Gabriel son actualmente la pareja de centrales titular, mientras que Wesley Franca podría sustituir al lesionado Vanderson en el lateral derecho. Es probable que Alex Sandro, del Flamengo, ocupe el lateral izquierdo.

    En el centro del campo, Bruno Guimarães y Casemiro se consideran imprescindibles y serán cruciales para controlar el ritmo y la estabilidad defensiva de Brasil. Persisten las dudas sobre la participación de Neymar, pero Carlo Ancelotti cuenta con todo tipo de opciones en ataque. Vinicius Jr., Willian Estevao, Matheus Cunha y Raphinha podrían ser titulares en una delantera repleta de estrellas.

    Once inicial previsto de Brasil (4-2-4): Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimarães, Casemiro; Vinícius, Estevão, Cunha, Raphinha.

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