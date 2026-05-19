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Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la final en Estados Unidos, México y Canadá?

Brazil
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección brasileña para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil sigue siendo una potencia del fútbol mundial y aspirará a ganar la Copa del Mundo de 2026.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la famosa camiseta amarilla, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

No obstante, sus últimas actuaciones han sido decepcionantes: cayó en cuartos en 2006 y en octavos en 2010. En casa, encajó un humillante 7-1 ante Alemania en semifinales. Los alemanes luego vencieron a Argentina en la final.

En 2018 cayeron ante Bélgica en cuartos, y en 2022 Croacia los eliminó en penaltis en la misma ronda.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con jóvenes talentos europeos en la plantilla, renace la esperanza de que puedan rendir al máximo y llegar lejos antes de enfrentarse a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

GOAL repasa la lista que Ancelotti ha convocado para la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    La portería de Brasil siempre ha sido interesante. Alisson, del Liverpool, es el favorito para ser titular, pero Ederson, con amplia experiencia y varios títulos con Pep Guardiola en el Manchester City, es una sólida alternativa. Weverton será el tercer portero.

    JugadorClub 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    WevertonGremio
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Brasil combina veteranos y jóvenes talentos. Marquinhos liderará la zaga en la Copa América, mientras que Alex Sandro, exjugador de la Juventus, aporta solidez en el lateral izquierdo.

    La estrella del Arsenal, Gabriel Magalhães, llega tras una temporada dominante y debería formar pareja con Marquinhos en el centro de la zaga. Bremer, de la Juventus, aporta una opción alternativa en la defensa.

    JugadorClub
    MarquinhosPSG
    IbáñezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Douglas SantosZenit
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Centrocampistas

    Bruno Guimaraes, del Newcastle United, se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y es pieza clave en la selección. Probablemente sea titular junto a Casemiro, centrocampista del Manchester United, en lo que podría ser su último torneo con la Seleção.

    Lucas Paquetá, destacado en la edición 2022, también integra la lista de 26, al igual que el experimentado Fabinho, quien actuará como opción de reserva.

    JugadorClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetáFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    Brasil destaca en ataque y tiene muchas opciones.

    La duda previa a la convocatoria era Neymar, y Ancelotti lo ha incluido por delante de João Pedro y Antony. 

    Vinicius Junior, ya con varios títulos junto a Ancelotti en el Real Madrid, partiría como titular en la izquierda, con Gabriel Martinelli como recambio. Rodrygo, su compañero en el club blanco, se queda fuera por lesión, mientras que Raphinha, en su mejor momento con Hansi Flick, aspira a un papel relevante en Norteamérica.

    Matheus Cunha o Igor Thiago liderarán la delantera, mientras que el joven Endrick, cedido al Lyon tras fichar por el Real Madrid en enero, es uno de los jugadores a seguir.

    Los delanteros de la Premier League Richarlison y Estevao se quedan fuera; este último aún se recupera de una lesión en el muslo sufrida en abril.

    JugadorClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Estrellas del fútbol brasileño

    La selección de Brasil cuenta con grandes figuras en su plantilla para el Mundial de 2026, jugadores que podrían resultar decisivos en su intento por llegar hasta el final.

    El central del PSG, Marquinhos, lidera la defensa y ha brillado mientras el club parisino recuperaba la Ligue 1. Gabriel, titular en el Arsenal, aporta solidez atrás y peligro en los saques de esquina.

    Vinicius Junior y Raphinha deben liderar el ataque, mientras que Neymar, posiblemente como revulsivo desde el banquillo, buscará despedirse a lo grande en lo que podría ser su último gran torneo con la camiseta amarilla.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Brasil para el Mundial de 2026

    Alisson será el portero titular de Brasil en el Mundial, con Ederson como suplente.

    En defensa, Ancelotti optará por una línea de cuatro: Marquinhos y Gabriel como centrales, Wesley en el lateral derecho por el lesionado Vanderson y Alex Sandro en el izquierdo.

    En el medio, Bruno Guimarães y Casemiro aportarán equilibrio y contención. En ataque, Vinicius Jr., Matheus Cunha y Raphinha liderarán la ofensiva.

    Once inicial previsto (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimarães, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr; Cunha.

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