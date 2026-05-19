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Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Brazil
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección brasileña para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil es uno de los equipos de fútbol más populares del mundo y sigue siendo una potencia a tener en cuenta.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la camiseta amarilla, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

No obstante, en los últimos años su rendimiento ha sido irregular, sobre todo en la Copa del Mundo. Cayeron en cuartos de final en 2006 y en octavos en 2010. La mayor humillación llegó en 2014, en casa. En semifinales cayeron 7-1 ante Alemania en el Maracaná, y los teutones luego vencieron a Argentina en la final.

En 2018, pese a ser favorito, cayó ante Bélgica en cuartos; en 2022, Croacia lo eliminó en penaltis en la misma ronda.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, con un ganador en serie como Carlo Ancelotti al mando y algunos de los talentos más prometedores de Europa en la plantilla, hay una esperanza renovada entre los fieles del «Joga Bonito» mientras se preparan para enfrentarse a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

¿Bastará para acabar con 24 años de sequía? GOAL repasa la plantilla con la que Brasil afrontará la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    La portería de Brasil siempre ha sido interesante. Alisson, del Liverpool, es el favorito para ser titular, pero la Seleção también cuenta con Ederson, exguardameta del Manchester City, quien posee gran experiencia y varios títulos ganados con Pep Guardiola en la Premier League. Weverton será la tercera opción.

    JugadorClub 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    WevertonGremio
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Brasil combina veteranos y jóvenes talentos. Marquinhos liderará la zaga en el torneo de este verano, mientras que Alex Sandro, exjugador de la Juventus, aporta solidez en el lateral izquierdo.

    La estrella del Arsenal, Gabriel Magalhães, llega tras una temporada dominante y debería formar pareja con Marquinhos en el centro de la zaga. Bremer, de la Juventus, aporta una opción alternativa en la defensa.

    JugadorClub
    MarquinhosPSG
    IbáñezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Douglas SantosZenit
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Centrocampistas

    Bruno Guimaraes, del Newcastle United, se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y es pieza clave en la selección. Probablemente sea titular junto a Casemiro, quien podría disputar su último torneo con la Seleção.

    Lucas Paquetá, destacado en la edición 2022, también integra la lista de 26, al igual que el experimentado Fabinho, quien actuará como opción de reserva.

    JugadorClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetáFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    Brasil sobresale en ataque y tiene múltiples opciones.

    La duda previa a la convocatoria era Neymar, y Ancelotti lo ha incluido por delante de Joao Pedro y Antony. 

    Vinicius Junior, ya con varios títulos junto a Ancelotti en el Real Madrid, parte como titular en la izquierda, con Gabriel Martinelli como recambio. Rodrygo, lesionado, se queda fuera, mientras que Raphinha, en su mejor momento con Hansi Flick, aspira a un papel relevante en Norteamérica.

    Matheus Cunha o Igor Thiago liderarán la delantera, mientras que el joven Endrick, cedido al Lyon tras fichar por el Real Madrid en enero, es uno de los jugadores a seguir.

    Los delanteros de la Premier League Richarlison y Estevao se quedan fuera; este último aún se recupera de una lesión en el muslo sufrida en abril.

    JugadorClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Estrellas del fútbol brasileño

    La selección de Brasil cuenta con grandes figuras en su plantilla para el Mundial de 2026, jugadores que podrían resultar decisivos en su intento por llegar hasta el final.

    El central del PSG, Marquinhos, lidera la defensa y ha brillado mientras el club parisino recuperaba la Ligue 1. Gabriel, titular en el Arsenal, aporta solidez atrás y peligro a balón parado.

    Vinicius Junior y Raphinha deben liderar el ataque, mientras que Neymar, probablemente como suplente de lujo, buscará despedirse por todo lo alto en lo que podría ser su último gran torneo con la camiseta amarilla.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Brasil para el Mundial de 2026

    Alisson será el portero titular de Brasil en el Mundial, con Ederson como suplente.

    En defensa, Ancelotti optará por una línea de cuatro: Marquinhos y Gabriel como centrales, Wesley en el lateral derecho por el lesionado Vanderson y Alex Sandro en el izquierdo.

    En el medio, Bruno Guimarães y Casemiro aportarán equilibrio y contención. En ataque, Vinicius Jr., Matheus Cunha y Raphinha liderarán la ofensiva.

    Once inicial previsto (4-2-4): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimarães, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr.; Cunha.

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