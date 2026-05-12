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Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Brazil

Todo lo que necesitas saber sobre la selección brasileña para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil es uno de los equipos de fútbol más populares del mundo y sigue siendo una potencia a tener en cuenta.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la camiseta amarilla, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

No obstante, en los últimos años su rendimiento ha bajado. En las Copas del Mundo de 2006 y 2010 cayó en cuartos y octavos, respectivamente. La mayor humillación llegó en 2014, como local. En semifinales cayeron 7-1 ante Alemania en el Maracaná, y los teutones luego vencieron a Argentina en la final.

En 2018, pese a ser favorito, cayó ante Bélgica en cuartos. En 2022, Croacia lo eliminó en penaltis en la misma ronda.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con jóvenes talentos en la plantilla, renace la esperanza del «Joga Bonito» de cara a los partidos contra Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

¿Bastará para acabar con 24 años de sequía? GOAL repasa la plantilla con la que Brasil afrontará la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    La portería de Brasil siempre ha sido interesante. Alisson, del Liverpool, es el titular indiscutible, mientras que Ederson, ahora en el Fenerbahce turco, sigue siendo una excelente alternativa gracias a su talento con el balón en los pies. Además, Bento, Hugo Souza, John y Carlos Miguel esperan su oportunidad como alternativas de banca para la Copa del Mundo.

    JugadorClub 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    BentoAl-Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    JohnNottingham Forest
    Carlos MiguelPalmeiras
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Brasil combina veteranos y jóvenes talentos. Marquinhos liderará la zaga en la Copa América, con Alex Sandro como lateral izquierdo y Carlos Augusto como suplente.

    La estrella del Arsenal, Gabriel Magalhães, llega tras una temporada dominante y debería formar pareja con Marquinhos en el centro de la zaga, aunque Thiago Silva, de 41 años, ha regresado a la selección. Vanderson se perderá el torneo por lesión, lo que abre la puerta a que el jugador de la Roma, Wesley, ocupe el lateral derecho.

    La defensa, a menudo permeable, ha sido clave en los últimos fracasos mundialistas, así que Ancelotti debe encontrar el equilibrio para llegar lejos.

    JugadorClub
    MarquinhosPSG
    BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    IbáñezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Thiago SilvaOporto
    Carlos AugustoInter de Milán
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    Fabricio BrunoCruzeiro
    BremerJuventus
    Vítor ReisGirona
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Paulo HenriqueVasco
    Douglas SantosZenit
    VitinhoBotafogo
    Luciano JubaBahía
    Caio HenriqueMónaco
    KaikiCruzeiro
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Centrocampistas

    El medio campo de Brasil combina jóvenes promesas y estrellas consolidadas. Bruno Guimaraes, del Newcastle United, ya es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y una pieza clave de la selección. Bajo Ancelotti, podría brillar en el Mundial.

    Casemiro, estrella del Manchester United a punto de marcharse, ya trabajó con Ancelotti en el Real Madrid y sigue siendo clave.

    Lucas Paquetá brilló en 2022, y Ederson, Gerson y Fabinho completan las opciones.

    JugadorClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonCruzeiro
    Andreas PereiraPalmeiras
    JoelintonNewcastle United
    Lucas PaquetáFlamengo
    Matheus PereiraCruzeiro
    DaniloBotafogo
    João GomesLobos
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    Brasil es excepcional en ataque.

    La Seleção cuenta con múltiples opciones ofensivas, varias de ellas estrellas europeas. Vinicius Junior, bajo la dirección de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, ha ganado varios títulos, entre ellos dos Champions League, y mantiene un nivel constante.

    Raphinha, del Barcelona, vive su mejor momento con Hansi Flick y aspira a replicarlo en la Copa América.

    Neymar, ex del Barcelona y del PSG, ha sufrido lesiones en las últimas temporadas y volvió al Santos, aunque ya juega de nuevo. Aun así, persisten dudas sobre su estado físico y Ancelotti lo ha dejado fuera con frecuencia.

    Matheus Cunha, João Pedro e Igor Thiago, autor de una gran temporada con el Brentford, también aspiran a un puesto, al igual que el joven Endrick, que ha brillado tras su llegada al Real Madrid.

    Richarlison lucha contra el reloj para recuperar su nivel, mientras que Rodrygo se pierde el torneo por una lesión de ligamento cruzado anterior.

    JugadorClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    João PedroChelsea
    EstevaoChelsea
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    AntonyReal Betis
    Igor Jesús Nottingham Forest
    PedroFlamengo
    Kaio JorgeCruzeiro
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-BOLAFP

    Estrellas del fútbol brasileño

    La selección de Brasil cuenta con grandes figuras en su plantilla para el Mundial de 2026, jugadores que podrían resultar decisivos en su andadura en el torneo. Decidido a romper la maldición que dura ya décadas, Ancelotti no se quedará sin opciones de primer nivel.

    Marquinhos, central del PSG, lideró al equipo francés hacia el triplete en la 2024-25 y llega en su mejor nivel. Su experiencia será clave en la defensa de la Canarinha.

    En ataque, Vinicius Junior y Raphinha deben asumir más responsabilidad, y con Ancelotti confían en brillar.

    Si Neymar recupera su lugar, será el hombre clave: capaz de decidir partidos con su talento. La afición sueña con su regreso, aunque aún no hay certeza de que juegue.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Brasil para el Mundial de 2026

    Alisson será el portero titular de Brasil en el Mundial, con Ederson como suplente.

    En defensa, Ancelotti optará por una línea de cuatro: Marquinhos y Gabriel como centrales, Wesley en el lateral derecho por el lesionado Vanderson, y Alex Sandro en el izquierdo.

    En el medio, Bruno Guimarães y Casemiro son fijos y clave para el equilibrio. La duda es Neymar, pero Ancelotti tiene variantes ofensivas: Vinicius Jr., Estevão, Matheus Cunha y Raphinha pelean por la delantera.

    Once inicial previsto (4-2-4): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimarães, Casemiro; Vinicius, Estevão, Cunha, Raphinha.