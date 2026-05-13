Convocatoria de Austria para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

El centro del campo austríaco combina experiencia y juventud. Marcel Sabitzer, con 95 partidos internacionales, y el ‘6’ Xaver Schlager, con casi 50, aportan veteranía. Konrad Laimer, del Bayern, añade versatilidad y puede actuar también en defensa.
A ellos se suma la joven estrella del Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka, quien a sus 20 años optó por Austria en vez de Inglaterra, y Paul Wanner, del PSV Eindhoven, otro talento de 20 años con gran proyección.
Además, varios de estos mediocampistas militan en la exigente Bundesliga, un factor que podría beneficiarles en la Copa del Mundo.
|Jugador
|Club
|Xaver Schlager
|RB Leipzig
|Nicolas Seiwald
|RB Leipzig
|Marcel Sabitzer
|Borussia Dortmund
|Florian Grillitsch
|Braga
|Romano Schmid
|Werder Bremen
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|Konrad Laimer
|Bayern de Múnich
|Patrick Wimmer
|VFL Wolfsburgo
|Alessandro Schopf
|Wolfsberger AC
|Carney Chukwuemeka
|Borussia Dortmund
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven
|Marco Grull
|Werder Bremen
|Thierno Ballo
|Millwall