Convocatoria de Austria para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Austria se ha clasificado para el Mundial 2026 y aspira a su primer título internacional.

Bajo la dirección de Ralf Rangnick, superó a Bosnia y Herzegovina y Rumanía para ganar el Grupo H.

Es su octava participación, la primera desde 1998, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

Su mejor actuación fue el tercer puesto de 1954, aunque nunca superó las semifinales.

¿Podría ser diferente en 2026?