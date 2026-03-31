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Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Australia para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Australia

Todo lo que necesitas saber sobre la selección australiana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Australia se ha convertido ya en una presencia habitual en la Copa Mundial de la FIFA y volverá a participar en la edición de 2026 del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la edición anterior, en 2022, Australia logró romper las cadenas y alcanzar los octavos de final tras quedar encuadrada en un grupo difícil con Francia, Dinamarca y Túnez. A pesar de la derrota por 4-1 ante Francia, consiguió impresionantes victorias tanto sobre Dinamarca como sobre Túnez.

En el partido de octavos de final contra la futura campeona, Argentina, Australia estuvo a punto de lograr un milagroso empate en los últimos instantes del partido. Sin embargo, el portero argentino Emiliano Martínez realizó una fantástica parada decisiva, lo que permitió a Argentina pasar a cuartos de final con una ajustada victoria por 2-1.

Antes de eso, las australianas solo habían alcanzado la fase eliminatoria una vez, allá por 2006.

Tras asegurarse la clasificación para la gran cita de 2026 junto a selecciones como Irán, Uzbekistán, Japón, Corea del Sur y otras del subcontinente asiático, los Socceroos se muestran optimistas respecto a la posibilidad de llegar más lejos en el torneo en esta ocasión.

  • Mathew Ryan-Australia-202402(C)Getty Images

    Porteros

    Bajo los palos, Mathew Ryan es sin duda el portero titular de los Socceroos y se espera que mantenga ese puesto en el Mundial de este año. El veterano guardameta aporta una gran experiencia, ya que ha participado en tres Mundiales con Australia.

    Por su parte, Joe Gauci, del Aston Villa, ha estado adquiriendo experiencia cedido en el Port Vale esta temporada y probablemente será el suplente principal de Ryan en Norteamérica.

    JugadorClub 
    Mathew RyanLevante
    Joe GauciPort Vale
    Patrick BeachMelbourne City
    Tom GloverRB Omiya Ardija
    Paul IzzoRanders FC
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  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La zaga australiana está bien cubierta, con Alessandro Circati, del Parma; Harry Souttar, del Leicester City; y Cameron Burgess, del Swansea, formando una impresionante línea de tres defensas que combina talento y experiencia. Souttar, en particular, no solo aporta grandes cualidades defensivas, sino que también supone una amenaza frente a la portería en las jugadas a balón parado.

    La presencia de Aziz Behich también será una ventaja para Australia. Su experiencia lo convierte en un activo valioso en las bandas, especialmente en un sistema de tres defensas.

    El joven Jordan Bos ha causado una gran impresión desde que debutó con la selección nacional en 2023. Por su parte, su hermano Kasey Bos también podría entrar en la convocatoria definitiva, tras haber fichado el año pasado por el Mainz de la Bundesliga.

    JugadorClub
    Alessandro CircatiParma
    Harry SouttarLeicester City
    Jake Girdwood-ReichAuckland FC
    Cameron BurgessSwansea
    Jordan BosFeyenoord
    Jacob FarrellWestern Sydney
    Ryan StrainDundee United
    Kai TrewinNew York City FC
    Kasey BosMainz
    Aziz BehichMelbourne City
    Kye RowlesDC United
    Milos DegenekAPOEL
    Lewis MillerBlackburn
  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Al igual que en la defensa, Australia cuenta con un centro del campo muy equilibrado. Ryan Teague ha causado una gran impresión bajo las órdenes de Tony Popovic desde que debutó con la selección nacional en 2025, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del equipo, y desempeñará un papel fundamental en el centro del campo de los Socceroos junto a Aiden O'Neill. Su presencia en el centro del campo permitirá además que laterales como Aziz Behich y Lewis Miller se incorporen al ataque en un sistema de tres defensas.

    Otros jugadores como Patrick Yazbek, Riley McGree y Anthony Caceres también se han mostrado prometedores y serán los encargados de impulsar el juego ofensivo desde el centro del campo. Nestory Irankunda, del Watford, es otro joven talento prometedor que podría encontrarse en el once inicial en el Mundial de este año.

    JugadorClub
    Ryan TeagueMelbourne City
    Riley McGreeMiddlesbrough
    Patrick YazbekNashville 
    Anthony CáceresMacarthur FC
    Aiden O'NeillNew York City FC
    Alex RobertsonCardiff City
    Nestory IrankundaWatford
    Ethan AlagichAdelaide United
  • Australia v Ecuador: Socceroos "Welcome Home Series"Getty Images Sport

    Atacantes

    En ataque, tanto Martin Boyle como Connor Metcalfe han tenido un papel decisivo bajo la dirección de Popovic y se espera que mantengan su buen nivel en el escenario más importante de este año. La amplia experiencia de Boyle será fundamental, mientras que el joven Metcalfe aporta creatividad y control desde posiciones más centrales.

    Mitchell Duke es otra figura veterana de la selección australiana y podría desempeñar un papel importante en la posición de delantero centro de los Socceroos.

    Jamie Maclaren, Mohamed Touré, Daniel Arzani y Brandon Borrello son también opciones sólidas en el ataque y podrían tener un impacto significativo saliendo desde el banquillo.

    JugadorClub
    Marco TilioRapid de Viena
    Martin BoyleHibernian FC
    Connor MetcalfeSt. Pauli
    Adrian SegecicPortsmouth
    Mohamed TouréNorwich
    Adam TaggartPerth Glory
    Jamie MaclarenATK Mohun Bagan
    Luka JovanovicAdelaida
    Daniel ArzaniMelbourne City
    Mitchell DukeMacarthur
    Raphael RodriguesWigan
    Nicholas D'AgostinoBrisbane
    Brandon BorrelloSídney Occidental
  • Australia v China PR - 2022 FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Las estrellas del fútbol australiano

    Las principales amenazas de Australia provienen del centro del campo y del ataque. Martin Boyle es uno de los jugadores que podría convertirse en una estrella en potencia en el Mundial para los Socceroos, ya que su experiencia en la actual selección, unida a su habilidad técnica, lo convierten en uno de sus jugadores más importantes.

    Al igual que Boyle, Mitchell Duke podría tener un gran impacto jugando cerca de la portería. Duke fue una figura clave para Australia en la edición de 2022 del torneo, donde alcanzaron los octavos de final.

    En el centro del campo, tanto Ryan Teague como Aiden O'Neill desempeñarán un papel fundamental en el actual sistema de Popovic. El dúo será vital para marcar el ritmo del juego cuando tengan la posesión y para mantener la estructura del equipo sin el balón.

    En la zaga, Harry Souttar, del Leicester City, será una presencia influyente. Además de sus fortalezas defensivas, Souttar será una gran amenaza a balón parado, dada su probada capacidad para marcar goles en la escena internacional con Australia.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH46-AUS-KORAFP

    Once inicial previsto de Australia para el Mundial de 2026

    Se espera que Mathew Ryan sea el portero titular, con Joe Gauci como suplente. En la zaga, Alessandro Circati, Harry Souttar y Cameron Burgess probablemente formen la línea defensiva en un sistema de tres defensas, que Popovic ha preferido sistemáticamente.

    Ryan Teague y Aiden O'Neill tendrán la responsabilidad de mantener la estructura de Australia en el centro del campo, mientras que los laterales Aziz Behich y Lewis Miller se incorporarán al ataque desde las bandas.

    Riley McGree y Martin Boyle forman una peligrosa pareja de ataque, con Mitch Duke liderando la línea como delantero centro.

    Once inicial previsto de Australia (3-4-3): Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Miller, Teague, O'Neill, Behich; Boyle, McGree, Duke.