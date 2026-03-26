Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Argentina, campeona del mundo en 2022, defenderá su título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste venció a Francia en la final de Lusail, Catar, y conquistó su tercer título, el primero desde el triunfo de Diego Maradona en México 1986. La tripleta de Kylian Mbappé casi lo impide, pero Emiliano Martínez detuvo los penaltis y dio el título a Lionel Messi y a la Albiceleste.

Se clasificaron con comodidad al liderar las eliminatorias de la CONMEBOL, venciendo a Brasil en casa y fuera.

Con dos Copas América y un Mundial en cuatro años, la Albiceleste llega otra vez como favorita. A pesar de su edad, Messi, que jugará su último torneo, mantiene su nivel en la MLS y sigue decidiendo partidos.

Argentina iniciará la defensa del título ante Argelia, y luego se medirá a Austria y Jordania en el Grupo J.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL repasa la posible convocatoria que podría viajar a Estados Unidos, Canadá y México.