Convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las potencias tradicionales de Europa.

La selección alemana ganó por última vez la Copa del Mundo en 2014, tras humillar de forma memorable a la anfitriona, Brasil, por 7-1 en la semifinal, antes de derrotar a la Argentina de Lionel Messi en la final disputada en el Maracaná y llevarse el trofeo a Berlín. Sin embargo, desde ese triunfo, Alemania ha experimentado un importante bajón de forma en los grandes torneos internacionales.

En el Mundial de 2018 en Rusia, la Mannschaft quedó sorprendentemente eliminada en la fase de grupos, una decepción que se repitió en el Mundial de 2022 en Catar tras quedar encuadrada en un «grupo de la muerte» junto a España, Japón y Costa Rica.

No obstante, Alemania cuenta con una plantilla repleta de jugadores de gran calidad, entre los que se encuentran algunos de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Esto la convierte en un rival peligroso a pesar de sus recientes tropiezos en los grandes escenarios.

Será interesante ver cómo Julian Nagelsmann utiliza a este grupo de jugadores y hasta dónde puede llegar Alemania en el torneo del año que viene.

GOAL echa un vistazo a los jugadores de los que dispone.