Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores disputarán la fase final en EE. UU., México y Canadá?

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, llegará al Mundial de la FIFA 2026 como una de las potencias europeas.

Su último título fue en 2014, tras golear 7-1 a Brasil en semifinales y vencer a Argentina en la final. Desde entonces, su rendimiento ha caído en los grandes torneos.

En Rusia 2018 fue eliminada en la fase de grupos, y en Catar 2022, pese a compartir zona con España, Japón y Costa Rica, tampoco superó la primera ronda.

Aun así, su plantilla combina experiencia y jóvenes promesas, lo que la mantiene como un rival peligroso.

Será interesante ver cómo Julian Nagelsmann aprovecha este plantel y hasta dónde puede llegar Alemania en el torneo del año que viene.

GOAL repasa la plantilla disponible.