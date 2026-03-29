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«¡Controles que nunca había visto en mi vida!». El seleccionador francés, Didier Deschamps, critica con dureza los controles de seguridad estadounidenses antes del Mundial
Pesadillas logísticas en Estados Unidos
A Deschamps no le han impresionado los rigurosos protocolos de seguridad de los aeropuertos estadounidenses. El seleccionador, que está ultimando la convocatoria de cara al Mundial de 2026, admitió que la intensidad de los controles superaba todo lo que había vivido anteriormente en su dilatada carrera.
En una rueda de prensa previa al partido del domingo contra Colombia en Maryland, Deschamps reveló su sorpresa ante los rigurosos protocolos a los que se enfrentaron a su llegada. «A nuestra llegada, pasamos una cantidad increíble de tiempo en el aeropuerto, con controles que nunca había visto en mi vida. Nos estamos adaptando», explicó el entrenador a los periodistas.
- AFP
Tiempos de desplazamiento y preparación para el torneo
La concentración actual se considera un ensayo general para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque el equipo ha disfrutado de unas temperaturas más frescas durante esta concentración, Deschamps es muy consciente de que las grandes distancias y los tiempos de desplazamiento serán un factor determinante cuando el torneo dé comienzo en junio. «En cuanto a la temperatura, estamos bien. Tenemos problemas que ya conocía y que siguen ahí, sobre todo en lo que respecta a los tiempos de desplazamiento», señaló Deschamps.
Adaptarse al entorno estadounidense
El cuerpo técnico francés, incluido el asistente Guy Stephan, ya ha estado inspeccionando las sedes y ha hablado con jugadores que participaron en el Mundial de Clubes para recabar información. A Deschamps le preocupa la distancia entre las instalaciones de entrenamiento y los estadios, y señala que solo las obligaciones con los medios de comunicación pueden suponer un trayecto de 45 minutos en cada sentido.
«El hecho de haber estado en Boston es un ensayo más importante para nosotros porque vamos a estar allí», explicó Deschamps. «Estuve allí con Guy Stephan para las semifinales y la final del Mundial de Clubes, y tras haber hablado con los jugadores que estaban allí, hay diferentes situaciones que traen consigo más o menos complicaciones. Debemos asegurarnos de limitarlas y adaptarnos. Este verano habrá un calor adicional, la recuperación será importante. Pero las obligaciones con los medios de comunicación son en el estadio del partido, que está a 45 minutos del campo de entrenamiento. Si jugamos a las 15:00 o a las 17:00, no hay muchas horas antes. A las 21:00, podemos apañárnoslas. Nos adaptaremos y haremos todo lo posible para gastar menos energía en todo lo que sea fuera del terreno de juego».
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Pruebas decisivas antes de la convocatoria definitiva
La victoria del jueves en el Gillette Stadium contra Brasil ya ha dado una idea de lo que está por venir, ya que Les Bleus volverán a ese mismo estadio para enfrentarse a Noruega en su partido de la fase de grupos el 26 de junio. Su próximo partido amistoso contra Colombia supone la última oportunidad para que Deschamps evalúe a su plantilla antes de anunciar la convocatoria definitiva para este verano.