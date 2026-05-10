Durante el mercado de invierno, Núñez perdió su licencia para jugar en la Liga Profesional de Arabia Saudí tras el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal. La norma que limita a diez extranjeros por plantilla (ocho mayores y dos menores de 20 años) forzó su salida.

Antes de su exclusión, Núñez, en 22 partidos, marcó nueve goles y dio cinco asistencias. Desde su llegada a principios de febrero, Benzema ha igualado esos números en 10 encuentros menos.