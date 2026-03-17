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Contacto entre Sulemana y Dumfries, VAR: «Contacto normal de juego, no es falta». Manganiello al holandés: «Te has resbalado, os quedan 10 minutos para ganar»

Open VAR, la habitual cita semanal de DAZN en colaboración con la AIA y la FIGC, ha analizado la jugada más controvertida del Inter-Atalanta: el contacto entre Sulemana y Dumfries que dio lugar al gol del empate de Krstovic. 

El exárbitro y actual miembro de la CAN, Dino Tommasi, comentó así la jugada: «No hay empuje, hay un apoyo, la mano apenas se apoya, no ejerce presión, no hay empuje. También se evalúa el contacto en la zona baja con todas las cámaras; en la sala del VAR se dan cuenta al final de que no hay ningún tipo de falta. Dumfries «hace la bicicleta», al levantar el pie izquierdo se produce un contacto al caer, pero no es falta. Un contacto normal de juego, decisión correcta de Manganiello sobre el terreno de juego y bien analizada en la sala del VAR con todas las cámaras a disposición. El contacto es absolutamente normal».

  • «Es DUMFRIES QUIEN VA EN BICICLETA»

    Matteo Garigio y Daniele Chiffi, desde el VAR, comentan así el contacto entre Sulemana y Dumfries: «Empujarlo, no lo empuja. Buscamos el contacto, quiero ver si hay un contacto claro por abajo. Porque no hay empujones, no hay empuje, él está delante, no hay contactos por abajo». Luego, a Manganiello: «He revisado todas las cámaras, no hay nada. Nunca hay un contacto claro en el que le haga una zancadilla. Es él quien hace la bicicleta. Gol válido».

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  • «TENÉIS OTROS 10 MINUTOS PARA GANAR»

    Entonces, el árbitro Manganiello le dice a Dumfries, furioso por la falta no pitada: «Te has resbalado, no te has dado cuenta, Denzel. Todavía os quedan 10 minutos para ganar, vamos».

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