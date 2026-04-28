¿Consideraría Cristiano Ronaldo volver al Manchester United si Michael Carrick le preguntara por un posible traspaso? La búsqueda de récords y el papel de suplente figuran en la respuesta de Louis Saha

Ronaldo dio sus primeros pasos hacia el estrellato tras fichar por el United en 2003. Llegó a Inglaterra como un veloz extremo, pero se convirtió en el mejor goleador que ha visto el fútbol.

Con los Red Devils ganó la Premier League y la Liga de Campeones, además de su primer Balón de Oro. Forjó recuerdos inolvidables con la mítica camiseta número 7, antes portada por George Best, Eric Cantona y David Beckham.

En 2021, tras nueve años históricos en el Real Madrid (450 goles) y tres productivas temporadas con la Juventus, volvió a enfundarse esa camiseta. Lo que comenzó como un emotivo regreso se tornó pesadilla.