¿Conseguirá Harry Kane, el goleador nato, un hito en el Mundial? Robbie Fowler explica por qué el capitán de Inglaterra puede hacer historia en 2026

Mientras Kane mantiene su ritmo y sin sucesores claros para la camiseta ‘9’, seguirá batiendo el récord de goles de Inglaterra. Debe apuntar a las tres cifras.

Al preguntarle si Kane podría alcanzar esa cifra, emulando a Ronaldo y Messi —con Wayne Rooney como el único otro inglés por encima de los 50 goles—, Fowler añadió: «Ahora la selección inglesa juega muchos más partidos que nosotros en mi época. Ahora bien, no sé si es solo porque todo está a la vista, tienes todas las competiciones y también la Liga de Naciones.

Harry juega, Harry marca. Si vemos los grupos de clasificación y cómo juega Inglaterra, debería superar esa cifra.

«Harry ya no es un niño, tal vez se acerque al final de su carrera, pero sigue brillante. Tiene goles guardados y será titular en Inglaterra varios años más.

Tiene 78 goles y necesita unos 20 más, pero no apostaría en su contra: su promedio de goles por partido es excepcional y no creo que cambie pronto.

En la eliminatoria para la Eurocopa posterior al Mundial debería sumar varios más. Ojalá lo consiga, porque es un delantero generacional y ha sido brillante.

«Tuvimos mucha suerte con Wayne Rooney; sus números con Inglaterra fueron impresionantes. Y ahora Harry está al mismo nivel, entre los mejores delanteros de la historia de Inglaterra».