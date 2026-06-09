«Esperaba un partido muy reñido», declaró la seleccionadora de Inglaterra tras el encuentro, y tenía motivos para hacerlo. Solo una vez, en 2017, el duelo se resolvió por más de un gol; habitualmente es un choque igualado que se decide por detalles.

El partido del viernes siguió ese guion hasta que Patri Guijarro rompió el empate a los 19 minutos; entonces las Lionesses cedieron de forma inusual. «Esta noche fuimos decepcionantes», admitió Wiegman.

La derrota, la más amplia bajo el mando de la holandesa y la peor de Inglaterra desde 2009, les costó el liderato en la lucha por el único billete directo al Mundial Femenino de 2027.

España puede sellar su billete venciendo a Islandia el martes, mientras que Inglaterra necesita que las nórdicas puntúen para evitar la repesca. Poco probable.

¿Cómo afecta esto a la preparación de Inglaterra para la Copa? ¿Y qué golpe supone para las Lionesses y sus esperanzas de ganar el torneo el próximo verano?