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Conor Gallagher explica cómo el «brillante» Roberto De Zerbi ha animado al Tottenham en su lucha contra el descenso
De Zerbi aporta su toque personal
Los Spurs han sumado siete puntos en sus tres primeros partidos bajo el técnico italiano, lo que ha impulsado sus esperanzas de mantenerse en la Premier League.
Tras la clave victoria 2-1 sobre el Aston Villa, el centrocampista Gallagher resaltó el compromiso del técnico con el crecimiento individual como motor del cambio.
«El entrenador ha sido brillante con nosotros. Ha unido al equipo», declaró el jugador de 26 años a los periodistas al hablar del ambiente en el vestuario.
«Ha trabajado mucho con cada jugador, con reuniones cara a cara, para devolver la fe y la confianza. Lo ha hecho conmigo y ha marcado la diferencia, y sé que también lo ha hecho con muchos compañeros».
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El Chelsea recupera su mejor forma ante el Tottenham
Gallagher, exjugador del Chelsea que fichó por el Tottenham procedente del Atlético de Madrid en enero y marcó su primer gol con el club en Villa Park, reveló que De Zerbi recurre a sus éxitos pasados para motivarlo.
El técnico italiano le recordó su mejor nivel, el que mostró en su segunda temporada en Chelsea, para que no olvide su calidad en momentos de presión.
«Solo me recuerda mi mejor versión. Dijo que en mi segunda temporada en el Chelsea, cuando jugué muy bien, era ese jugador», explicó Gallagher. «Quiere que vuelva a ser así y que no olvide lo bueno que puedo ser».
Unidad en el campo de entrenamiento
El cambio táctico ha sido tan clave como el mental: Gallagher destaca la meticulosidad de De Zerbi en los entrenamientos, que ha unido a toda la plantilla.
Las victorias seguidas ante Wolves y Aston Villa muestran que el mensaje ya cala en un grupo que al inicio parecía descoordinado.
Gallagher lo resume: «Todo el trabajo en el campo y en las reuniones ha sido fantástico y todos estamos en la misma onda».
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Ahora el foco está en el partido contra el Leeds.
Pese al optimismo por los últimos resultados, Gallagher no se hace ilusiones sobre los retos venideros. El Tottenham ha salido de los tres últimos puestos, pero la ventaja es mínima y la presión sigue alta de cara al partido contra el Leeds.
«Hay mucho trabajo por hacer», advirtió el centrocampista. «Estamos totalmente centrados en el próximo partido; esperamos repetir la misma actuación y conseguir otra victoria».