AFP
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Conor Gallagher critica al exentrenador del Tottenham y reconoce que fue un periodo «muy duro» cuando los aficionados se volvieron en su contra
El centrocampista supera un comienzo difícil
Gallagher vivió una inestable transición tras su fichaje de 35 millones de libras por el Tottenham. El exjugador del Chelsea, fichado por Thomas Frank, solo jugó cinco partidos antes de la destitución del técnico danés. Igor Tudor, su sucesor, le dio apenas seis encuentros, lo que afectó su forma y confianza.
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Tiempos difíciles bajo los regímenes anteriores
El centrocampista describió con franqueza el aislamiento y el rechazo deportivo que sufrió durante los continuos altibajos. Al revelar el desgaste emocional que le supuso su papel secundario antes de un cambio táctico, Gallagher declaró a Sky Sports: «La verdad es que no he podido hablar con nadie en los últimos meses. Han sido momentos muy duros para mí y para el equipo, y me he centrado en mejorar para ayudar». Tenía poca confianza en mí mismo, el último entrenador no me tenía en cuenta y los aficionados pensaban que no valía nada».
La fortaleza impulsa el resurgimiento del norte de Londres
A pesar del distanciamiento que se vivió durante el breve mandato de Tudor, el centrocampista se centró en su fortaleza mental para recuperar el apoyo de la afición desilusionada. Añadió: «Lo gestioné muy bien. Sabía que podía volver y demostrar a los aficionados de lo que soy capaz. Espero que esto sea solo el principio, porque tengo mucho que ofrecer y estoy deseando forjar una conexión aún más estrecha con nuestra afición».
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De Zerbi saca partido al potencial ofensivo
De Zerbi ha cambiado la suerte de Gallagher, demostrando plena confianza al alinearlo como titular en todos sus partidos. En los últimos cinco encuentros lo ha colocado como número 10, compensando la falta de creatividad por las lesiones de James Maddison y Xavi Simons. Tras marcar el gol decisivo contra el Aston Villa, Gallagher llega al verano con la oportunidad de recargar energías, pues no fue convocado con Inglaterra para el Mundial.