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USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Conoce a la próxima generación de la selección de Estados Unidos: Zavier Gozo, Julian Hall y las jóvenes estrellas a las que Mauricio Pochettino debería acelerar en el camino hacia el Mundial de 2030

Analysis
USA
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL repasa qué caras nuevas deberían estar con Estados Unidos más pronto que tarde.

Una de las cosas que más ilusionan a Mauricio Pochettino parece ser la oportunidad de incorporar caras nuevas. Después de confirmar oficialmente esta semana su regreso como seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino habló largo y tendido sobre su deseo de empezar algo nuevo. Parte de eso pasa por dar paso a una nueva generación, una que podría constituir la columna vertebral de la USMNT en 2030.

«Creo que va a ser clave», dijo Pochettino esta semana. «Va a ser importante mostrar a los chicos jóvenes que realmente creemos que tienen el potencial para llegar a 2030.

«Tenemos cuatro años para empezar a trabajar y para empezar a conocer y asentar los principios que esperamos de ellos. Creo que ahora, después de nuestra experiencia, necesitamos brindar a todos, los jugadores que estuvieron con nosotros en el Mundial o estuvieron en el último proceso y la nueva generación, un jugador joven nuevo, o un jugador que quizá maduró, pero no tuvo la posibilidad de estar en ese proceso, la sensación de que, si rinden, pueden tener la posibilidad de unirse a nosotros».

Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes jugadores? ¿Quiénes son los que tienen capacidad para unirse a la USMNT ahora mismo? GOAL repasa varias jóvenes estrellas que podrían impulsar pronto su carrera en la USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    De todos los nombres de esta lista, este es el más interesante, y no solo porque juega en una posición en la que hace falta reforzarse: central. No, lo que hace que esto sea tan intrigante es la historia de Banks, además de la gran pregunta: ¿está listo y dispuesto a comprometerse?

    No lo estaba en primavera, y esa es en última instancia la razón por la que no entró en la lista para el Mundial. Después de unirse a la USMNT en otoño para los amistosos, Banks pidió no acudir a la concentración de marzo para meditar sus opciones en medio del interés de Alemania. Por desgracia para Banks, a esa decisión le siguió una reducción de minutos. Solo jugó un partido entre abril y mayo, entrando desde el banquillo durante 29 minutos en una derrota por 4-0 ante el Union Berlin en mayo.

    Con Banks, la cuestión es que podría cambiarle el panorama a la USMNT. Aunque hay algunos buenos proyectos de central en camino, no parece que ninguno tenga realmente el potencial de llegar a ser grande como sí lo tiene Banks. ¿Puede dar ese salto y, si lo hace, puede hacerlo con la camiseta de la USMNT?

    Para Pochettino, cuyo enfoque pone tanto énfasis en la cultura, un regreso de Banks probablemente requeriría un gran compromiso y un mea culpa, pero es un prospecto por el que merece la pena apostar, sin duda.

    • Anuncios
  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Otro jugador con doble nacionalidad, aunque este está en una situación diferente. Polonia está tentando a la estrella de los New York Red Bulls, que por lo general se ha mantenido firme con el fútbol estadounidense. Si se queda fuera en otoño, ¿podría cambiar eso?

    Incluso al margen de todo eso, Hall se ha ganado una oportunidad por méritos propios. Lleva nueve goles y cuatro asistencias en algo menos de 1.600 minutos en la MLS esta temporada, lo que le sitúa solo por detrás del atacante de los San Jose Earthquakes Preston Judd en goles y asistencias entre los jugadores estadounidenses. Con solo 18 años, Hall realmente ha irrumpido en la MLS, ha sido seleccionado para el All-Star y merece una oportunidad internacional.

    La competencia por los puestos de ataque es feroz, especialmente si Pochettino ve a Hall como un 9. Quizá pueda jugar en banda, eso sí, por la relativa falta de profundidad en esas posiciones. En cualquier caso, Hall es un jugador con potencial para aportar de verdad en 2030, así que es una buena idea empezar a darle recorrido.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Hablando de talento ofensivo, Gozo ha demostrado tener mucho de eso. La próxima estrella del Crystal Palace procedente del Real Salt Lake fue elegida All-Star como uno de los mejores jugadores de la MLS. Solo tiene 19 años.

    Capaz de jugar como extremo o carrilero, Gozo responde a muchas de las preguntas de Pochettino. Por eso estuvo realmente muy cerca de entrar en la convocatoria para el Mundial pese a no haber debutado aún con la selección. Gozo fue incluido en la lista preliminar y, aunque no terminó de cuadrar a tiempo, dejó claro lo cerca que estuvo.

    Por eso, Gozo parece una convocatoria evidente para este otoño. La gran pregunta será dónde encaja en el sistema de Estados Unidos y con quién competirá por minutos en los próximos años.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Existe una posibilidad real de que Mehmeti se convierta en un centrocampista como no se ha visto nunca en el fútbol estadounidense. Su capacidad para leer el juego con solo 17 años da auténtico miedo, por eso es fácil ver a Mehmeti como una pieza angular del centro del campo de la selección de Estados Unidos durante mucho tiempo.

    ¿Podría empezar pronto ese momento? Posiblemente. Es mucho pedirle a un centrocampista de 17 años, pero Mehmeti podría estar a la altura de los desafíos que conlleva jugar a nivel internacional. Ha sido comparado con Sergio Busquets y es elogiado por su capacidad para ser un metrónomo y hacer que todo fluya. Si eso se traslada al nivel internacional, y especialmente si se traslada pronto, qué activo sería para la selección de Estados Unidos.

    Habrá dificultades propias del proceso y habrá momentos en los que tenga que adaptarse al ritmo del juego, pero si crees que puede ser una pieza angular, esas dificultades merecen la pena.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions y Luca Bombino, San Diego FC

    Agruparemos a estos dos laterales juntos.

    Bombino tiene 20 años y Miller, 18, y ambos se han consolidado como titulares legítimos en la MLS en el lateral izquierdo. Durante varios años, esa posición ha sido poco menos que un coto privado en la USMNT, encabezado por Antonee Robinson. Sin embargo, con Robinson a punto de cumplir 29 años esta semana y ahora con una lista más larga de problemas de lesiones, es momento de pensar en el plan de sucesión. Por potencial, Bombino y Miller parecen los sucesores más probables.

    Así que cabe esperar que al menos uno de ellos tenga la oportunidad de asentarse pronto en el ciclo, mientras Estados Unidos busca cubrir una posición en la que necesita refuerzos.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    A los que hay que seguir de cerca

    Además de los mencionados anteriormente, hay varios jóvenes jugadores que merece la pena mencionar como futuras opciones para la USMNT, aunque primero necesitarán algo más de rodaje antes de dar ese salto.

    Cavan Sullivan y Mathis Albert, dos de los mayores talentos ofensivos que ha visto el fútbol estadounidense, están entre ellos. Sullivan sigue peleando por minutos en el Philadelphia Union antes de dar su gran salto a Europa cuando cumpla 18 años. Albert ya está allí y parece estar a las puertas del primer equipo del Borussia Dortmund. La historia nos dice que, si Albert logra abrirse paso en el primer equipo, su debut con la USMNT no tardará en llegar.

    En la portería, Diego Kochen es uno a seguir por su formación en el Barcelona, pero antes necesitará algo de rodaje cedido en el Lyngby esta temporada. Kochen se entrenó con la USMNT este verano, al igual que los también prometedores porteros Julian Eyestone y Andrew Rick, que también merecen una mención como jugadores a seguir.

    Por último, no pierdan de vista a Rokas Pukstas, que parece preparado para dar su siguiente paso en Europa después de hacerse realmente un nombre en Croacia.