«¡Conmocionado y profundamente decepcionado!» Thomas Tuchel provoca un terremoto en la selección inglesa antes del Mundial

«Tras la temporada que acabo de completar, estaba convencido de que este verano podría aportar algo importante a mi país», declaró Maguire. Después de unos años difíciles, el central ha recuperado su mejor nivel con los Red Devils y, tras tres años de ausencia, volverá a la Liga de Campeones con el ManUnited, que terminó tercero.

Tuchel valoró su rendimiento y lo convocó en marzo, por primera vez desde septiembre de 2024. Tras una breve pero clara charla, Maguire definió la llamada como «fantástica»; tanto que hasta su madre le llamó llorando. «Es fantástico estar de vuelta. Lo echaba de menos, porque cuando ya no te convocan para la selección después de haber sido titular durante seis o siete años y haber jugado todos los partidos, es duro», afirmó entonces.

Por eso le dolió tanto quedarse fuera del Mundial: «Esta decisión me ha sorprendido y decepcionado profundamente», le dijo a Tuchel. Aun así, les deseó «toda la suerte» en la competición.

Ya se había perdido la Euro 2024 por una lesión muscular. Antes, había sido titular fijo de los Three Lions durante años. Fue titular en las semifinales del Mundial 2018 y en el de 2022, además de en la Euro 2021, que acabó con la dolorosa final perdida ante Italia en Wembley.

Bajo Tuchel, John Stones (Manchester City) y Ezri Konsa (Aston Villa) fueron los centrales en la última fase de clasificación. Aun así, Marc Guehi podría sumarse, mientras que Dan Burn (Newcastle United) parece tener su sitio asegurado.