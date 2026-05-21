Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
TuchelGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

«¡Conmocionado y profundamente decepcionado!» Thomas Tuchel provoca un terremoto en la selección inglesa antes del Mundial

World Cup
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
T. Alexander-Arnold
England
Manchester United
Manchester City

El viernes, Thomas Tuchel anunciará la lista de Inglaterra para el Mundial. Ya se filtraron dos decisiones sorpresivas. Un jugador descartado lo había revelado el día anterior.

Según la BBC, Phil Foden se queda fuera del Mundial. Tuchel no lo convocó para la fase final, pese a que el joven talento del Manchester City había vuelto a jugar con la selección inglesa en la eliminatoria y en amistosos. 

Su sequía goleadora desde diciembre le ha costado la titularidad con Pep Guardiola.

Además, Harry Maguire, defensa del Manchester United, confirmó a talkSport que tampoco está en la lista de 26 para la fase final en Estados Unidos, Canadá y México, y criticó con claridad a Tuchel.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Maguire, devastado tras la decisión de Tuchel sobre el Mundial

    «Tras la temporada que acabo de completar, estaba convencido de que este verano podría aportar algo importante a mi país», declaró Maguire. Después de unos años difíciles, el central ha recuperado su mejor nivel con los Red Devils y, tras tres años de ausencia, volverá a la Liga de Campeones con el ManUnited, que terminó tercero.

    Tuchel valoró su rendimiento y lo convocó en marzo, por primera vez desde septiembre de 2024. Tras una breve pero clara charla, Maguire definió la llamada como «fantástica»; tanto que hasta su madre le llamó llorando. «Es fantástico estar de vuelta. Lo echaba de menos, porque cuando ya no te convocan para la selección después de haber sido titular durante seis o siete años y haber jugado todos los partidos, es duro», afirmó entonces.

    Por eso le dolió tanto quedarse fuera del Mundial: «Esta decisión me ha sorprendido y decepcionado profundamente», le dijo a Tuchel. Aun así, les deseó «toda la suerte» en la competición.

    Ya se había perdido la Euro 2024 por una lesión muscular. Antes, había sido titular fijo de los Three Lions durante años. Fue titular en las semifinales del Mundial 2018 y en el de 2022, además de en la Euro 2021, que acabó con la dolorosa final perdida ante Italia en Wembley.

    Bajo Tuchel, John Stones (Manchester City) y Ezri Konsa (Aston Villa) fueron los centrales en la última fase de clasificación. Aun así, Marc Guehi podría sumarse, mientras que Dan Burn (Newcastle United) parece tener su sitio asegurado.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tuchel y el caso de Trent Alexander-Arnold: «Creo que hay algo personal de por medio»

    Se espera con gran expectación la decisión de Tuchel sobre Trent Alexander-Arnold. El lateral izquierdo del Real Madrid, de 27 años, solo ha jugado una vez con los Three Lions desde que Tuchel asumió el cargo. Hace casi exactamente un año que Tuchel no lo convoca. 

    «Ha sido una decisión muy difícil. No dudamos de su talento ni de lo que puede aportar, pero ahora mismo debemos tomar estas decisiones y él debe aceptarlo», declaró Tuchel en marzo tras dejarlo fuera de nuevo.

    Tuchel argumentó que, tras cambiar el sistema de juego en otoño, los convocados se adaptaban mejor a él. Explicación que la leyenda inglesa Gary Lineker cuestionó sin rodeos.

     «Creo que hay algo personal, porque desde el punto de vista futbolístico no hay motivo», afirmó en el pódcast ‘The Rest is Football’. «Hay jugadores en su posición, con todo respeto, que no juegan en la misma liga que él, ni cerca con el balón en los pies», añadió. 

    «Así que supongo que hay algo que a Tuchel no le gusta de Trent Alexander-Arnold. Solo puedo especular: tal vez sea su actitud o que no brilla en defensa. Tiene que haber algo, porque no tiene sentido», concluyó.