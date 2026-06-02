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Marcus RASHFORD-england-202511(C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Confirmados los números de la selección inglesa para el Mundial: Marcus Rashford porta el 11, lo que sugiere su posible titularidad

M. Rashford
England
World Cup

Los números de la camiseta de la selección inglesa sugieren las intenciones de Thomas Tuchel para el Mundial. Marcus Rashford porta el emblemático 11, lo que podría indicarlo como titular, mientras que Harry Kane, Jude Bellingham y Jordan Pickford mantienen sus dorsales.

  • El dorsal de Rashford aviva los rumores sobre el once inicial

    La selección inglesa ya reveló los números para el Mundial: Rashford usará el 11. Esta asignación destaca porque los dorsales tradicionales se interpretan como señal de la alineación del seleccionador.

    El cambio resulta notable porque, tras llevar antes números más altos, ahora el delantero del Manchester United se consolida en la delantera. Harry Kane mantiene el 9, Jude Bellingham el 10 y Jordan Pickford sigue como portero titular.

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  • Marcus Rashford England 2025Getty/GOAL

    ¿Una pista sobre la alineación titular de Tuchel?

    La asignación de los números ha generado especulaciones sobre la posible alineación titular de Inglaterra. Tradicionalmente, del 1 al 11 se asocian a jugadores clave desde el inicio del torneo. La camiseta de Rashford se interpreta como señal de que luchará por un puesto en el once. En cambio, a Anthony Gordon y Morgan Rogers se les han asignado números más altos, lo que sugiere que, por ahora, no son considerados titulares indiscutibles.

  • Las cifras ofrecen pistas, pero no garantías

    La asignación de números sugiere la jerarquía actual de la selección inglesa. La inclusión de Rashford entre los dorsales habituales refuerza la idea de que podría formar un trío ofensivo con Kane y Bukayo Saka. El núcleo del equipo se mantiene. Kane lidera el ataque, Bellingham mantiene su papel creativo y la camiseta con el 1 de Pickford confirma su titularidad bajo los palos de Tuchel. Aunque los números orientan, no garantizan la alineación: los ajustes tácticos, la forma y el rendimiento en los entrenamientos aún pueden cambiar las decisiones antes del partido inaugural.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Números de la selección inglesa para el Mundial

    Con los dorsales ya fijados, Inglaterra se centra en la preparación sobre el campo. Los últimos amistosos y entrenamientos darán a los jugadores su última oportunidad de pelear por un lugar en el once. Los Tres Leones jugarán contra Nueva Zelanda y Costa Rica, y luego se medirán a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.

    Número

    Jugador

    Posición

    1

    Jordan Pickford

    Portero

    2

    Ezri Konsa

    C

    3

    Nico O'Reilly

    Lateral izquierdo

    4

    Declan Rice

    CM

    5

    John Stones

    Central

    6

    Marc Guehi

    Central

    7

    Bukayo Saka

    Extremo derecho

    8

    Elliot Anderson

    Centrocampista

    9

    Harry Kane

    Delantero centro

    10

    Jude Bellingham

    M

    11

    Marcus Rashford

    Extremo izquierdo

    12

    Tino Livramento

    Lateral derecho

    13

    Dean Henderson

    Portero

    14

    Jordan Henderson

    Centrocampista

    15

    Dan Burn

    CF

    16

    Kobbie Mainoo

    CM

    17

    Morgan Rogers

    Delantero

    18

    Anthony Gordon

    LW

    19

    Ollie Watkins

    Delantero centro

    20

    Noni Madueke

    Extremo derecho

    21

    Eberechi Eze

    Centrocampista ofensivo

    22

    Ivan Toney

    CF

    23

    James Trafford

    Portero

    24

    Reece James

    Lateral derecho

    25

    Djed Spence

    Lateral izquierdo

    26

    Jarell Quansah

    CB


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