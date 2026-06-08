La victoria del domingo mantiene a Pérez al frente del gigante español hasta 2030, prolongando un mandato en el que el club ya ha conseguido siete de sus quince Copas de Europa, un récord histórico. A pesar de las recientes decepciones en el terreno de juego, Pérez sigue siendo la figura indiscutible en el Bernabéu.

«Seguiremos trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos», afirmó ante sus seguidores en la fiesta nocturna, poco después de que el canal del club anunciara su victoria sobre Enrique Riquelme. El veterano directivo, al frente también de una empresa constructora internacional, no enfrenta un rival serio desde hace más de dos décadas: se ha presentado sin oposición en todas las elecciones desde 2009.