«Confío plenamente en él y le tengo mucho cariño»: Mikel Arteta defiende el rendimiento irregular de Bukayo Saka en el Arsenal

Más allá de cualquier ajuste táctico, el enorme volumen de partidos que ha disputado Saka está empezando a pasarle factura. Arteta admitió que la carga de trabajo del extremo ya ha superado los niveles registrados en temporadas anteriores, lo que sugiere que el cansancio es un factor determinante en su reciente incapacidad para influir en los partidos. Tras haber jugado prácticamente todos los minutos tanto con el club como con la selección en los últimos dos años, es posible que el implacable calendario esté empezando a notarse por fin en las piernas cansadas del joven y en su menor chispa.

«La cantidad de partidos y minutos que ha jugado hasta ahora ya supera ligeramente a la de toda la temporada pasada», señaló Arteta. «También tenemos que ser conscientes de la exigencia a la que sometemos a los jugadores. Es algo que, obviamente, cuando hablamos de la belleza del juego, todas estas cosas afectan a ciertos aspectos, sin duda».