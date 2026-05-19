Gran parte del éxito del Arsenal en la Premier League se debe al club. A pesar de ver al equipo de Arteta quedarse corto en momentos clave, la directiva lo respaldó, sobre todo en los fichajes. Esa inversión de tiempo y dinero ha dado resultados, como confirmó la derrota del Manchester City en Bournemouth el martes.
Al final, tenían razón al «confiar en el proceso». Arteta prometió que lo haría bien con algo de tiempo y, aunque tardó más de lo esperado, cumplió. Así, el fin de la sequía de 22 años sin títulos del Arsenal premia la paciencia del club y la perseverancia del técnico.