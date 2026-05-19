Como Arteta ha repetido, el Arsenal estaba en crisis antes de su llegada. La frustración de la segunda década de los 22 años de Wenger derivó en apatía con el breve y desafortunado paso de Emery.

Algunos argumentan que, de haber recibido el mismo apoyo que Arteta, Emery podría haber logrado éxitos similares. Su trabajo posterior en Villarreal y Aston Villa demuestra que es un técnico de élite.

Sin embargo, perdió el apoyo de la afición antes de ser destituido el 29 de noviembre de 2019, y ni el nombramiento del exjugador Freddie Ljungberg como técnico interino disipó el pesimismo que se cernía sobre el club. Arteta aún recuerda con claridad su última visita al Emirates como entrenador del Manchester City, apenas cinco días antes de ser nombrado técnico gunner.

«Esa imagen, esa sensación del estadio, con el 50 % de las gradas vacías, realmente me impactó», recordó. «Me dije: “Con esto, no hay proyecto. Esto no va a funcionar”».

Llegó la COVID, el estadio se vació por completo y el proyecto se complicó aún más. Tuvimos que reconstruirlo todo».