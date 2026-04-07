«Creemos en el entrenador», declaró el jugador de 22 años antes del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Liverpool con el París Saint-Germain este miércoles (21:00 h).
Traducido por
«Confianza en el entrenador»: Florian Wirtz da su apoyo a Arne Slot, que atraviesa un mal momento en el Liverpool FC
La confianza en Slot debería ser muy sólida, subrayó Wirtz, simplemente porque el neerlandés llevó al Liverpool a ganar la liga inglesa la temporada pasada. Además, en esta temporada su equipo habría disputado «muchos buenos» partidos.
«Nos hubiera gustado que fuera aún mejor, pero es lo que hay», comentó Wirtz, «pero seguimos teniendo objetivos. Lo único que puedo decir es que creemos en el entrenador y que mañana queremos dar lo mejor de nosotros mismos».
Sin embargo, últimamente no ha sido así muy a menudo. De los últimos cinco partidos oficiales, el Liverpool solo ha ganado uno. La derrota por 0-4 en los cuartos de final de la FA Cup el pasado fin de semana ante el Manchester City sigue pesando especialmente.
Wirtz: «Tenemos que mantenernos unidos y no perder la fe»
Sin embargo, Wirtz se mantuvo firme: «Creemos en nosotros mismos, tenemos un buen grupo con grandes personalidades y jugadores, y un buen entrenador que intenta prepararnos bien para el partido».
¿Qué se necesita para imponerse al vigente campeón en el Parque de los Príncipes? «90 minutos llenos de energía y entrega», dijo Wirtz, «si no, no tenemos ninguna oportunidad». Si encajamos un gol, «tenemos que mantenernos unidos y no perder la fe».
La temporada pasada, el Liverpool cayó ante el PSG en octavos de final. Aunque los Reds ganaron 1-0 en Francia, tras el 0-1 en Anfield Road, el París se impuso en la tanda de penaltis (4-1).