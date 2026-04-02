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Confesiones impactantes de una estrella senegalesa: «Sufrí una traición que me destrozó por completo»

Burgos Promesas
Spain U19
España

Confiar demasiado en la persona equivocada acaba en desastre

En unas confesiones dolorosas y poco habituales, el exinternacional senegalés Babi Cheikh Diop ha relatado los detalles del colapso económico y psicológico que sufrió tras ser víctima de una gran estafa por parte de alguien en quien confiaba ciegamente, calificando lo que vivió como «una pesadilla que no le desearía ni a su peor enemigo». 

Sheikh Diop (28 años), que se consideraba un talento prometedor, intenta reconstruir su carrera futbolística tras unos años difíciles.

  • Vuelta a los campos tras una larga ausencia

    En una entrevista concedida al diario español «AS», Diop expresó su alegría por incorporarse al Promisas E.D.F., un club español de tercera división, con el que ha firmado recientemente un contrato.

    El jugador, natural del barrio senegalés de Gediway, afirmó: «Ahora estoy feliz y por fin puedo sonreír tras una pesadilla terrible... He estado alejado del mundo del fútbol durante un tiempo, y la sensación de volver a tocar el balón es increíble; de momento solo he disputado un entrenamiento».

    El jugador, que ya ha militado en el Celta de Vigo, el Olympique de Lyon, el Aris de Salónica y el Elche, añadió: «Tengo que empezar de cero».

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  • La traición de alguien en quien confiabas y la pérdida de todo

    Babi Cheikh Diop fue campeón de Europa sub-19 con la selección española en 2015 y disputó tres partidos internacionales con la selección de Senegal, pero su carrera futbolística ha sufrido un retroceso a lo largo de los años, coincidiendo con un terrible suceso familiar que le afectó profundamente.

    Diop señaló en la entrevista: «Hace unos tres años, cuando llegué al club Aris de Salónica, uno de mis parientes de confianza me robó».

    Y añadió: «Se llevó todo lo que tenía en mi cuenta bancaria y mis pertenencias, y me dejó en la ruina. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que pudiera asimilarlo, ya no me quedaba nada».

    Y continuó: «Mi madre me pidió que no revelara su nombre, pero él era como un padre para mí; crecí con él porque mi padre biológico nos abandonó cuando yo tenía un año, y confiaba ciegamente en él y obedecía sus órdenes».

    Y dijo: «Fue un golpe terrible y una sorpresa muy desagradable. Le concedí un poder general debido a la confianza que tenía en él; tenía la autoridad para actuar y firmar en mi nombre. Fue un grave error por mi parte, pero nunca imaginé que esto pudiera suceder».

    El jugador continuó: «Se ha apoderado de mis casas, mis coches y mi dinero. No le deseo lo que he pasado ni siquiera a mis peores enemigos. Ahora me resultará muy difícil volver a confiar en alguien».

    Y añadió: «Ha desaparecido y es muy difícil encontrarlo. He pasado este tiempo en Senegal intentando poner mis asuntos en orden y arreglar mi situación, pero lo he perdido todo».

  • Me doy dos años para volver a la cima

    Diop describió la magnitud de la pérdida diciendo: «Me dejó completamente arruinado, no me quedó ni un céntimo en el banco; había ganado dinero y ahorrado millones, pero él se lo llevó todo».

    Y señaló: «Pude superar esta adversidad gracias al apoyo de algunos amigos del mundo del fútbol, especialmente de su agente, Eric Alonso, quien me dio una segunda oportunidad».

    Y añadió: «Me proporcionó un techo bajo el que vivir, comida y un trabajo como futbolista, y me ayudó a encontrar la felicidad y las ganas de seguir adelante».

    A pesar de todo lo ocurrido, el jugador mostró una gran confianza en su capacidad para volver: «Estoy totalmente seguro de ello, volveré a mi mejor nivel y me volveréis a ver en la cima. Soy joven, conozco mis puntos fuertes, tengo experiencia, estoy más fuerte mentalmente que nunca y tengo una voluntad de hierro. Me daré dos años para volver a la cima».

    Cabe señalar que Pape Cheikh Diop juega actualmente en la Liga Regional española y espera relanzar su carrera y volver a ascender a la Primera División.

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