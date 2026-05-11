¡Con un gesto especial! Vinicius Junior provocó a la afición del FC Barcelona en el Clásico; Joao Cancelo hace historia en el fútbol

El gesto recuerda los 15 títulos europeos del Real Madrid, cifra muy lejana para los catalanes.

No es la primera vez que Vinicius Junior protagoniza un gesto así: en la vuelta de octavos de la Champions ante el Manchester City, provocó a la grada tras marcar de penalti en el 22’.

Primero sonrió junto al banderín de córner, luego se frotó los puños cerrados frente a la cara, hizo el gesto de «llorar» hacia los aficionados del City y se alejó riendo.